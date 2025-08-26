Granična policija Bosne i Hercegovine provjerava sve navode i dostupne činjenice vezane za prelazak državne granice Milorada Dodika, kojem je oduzet mandat predsjednik bh. entiteta Republika srpska, 21. augusta na aerodromu u Banjoj Luci.

"Obavještavamo javnost da je u skladu s članom 27. Pravilnika o načinu obavljanja graničnih provjera i unosa podataka u putne isprave (Službeni glasnik BiH, broj 103/14 i 84/16) propisano dostavljanje najave za prelazak državne granice VIP osobe Graničnoj policiji BiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa BiH, što je ujedno i jedini uslov za prioritetan prelazak državne granice određene osobe, samim tim i postupanje Granične policije BiH prema određenoj osobi zavisi od sadržaja navedene najave", saopćeno je iz GP BiH.

U nastavku saopćenja naveli su da je istovremeno naloženo da Sektor za profesionalne standarde i unutarnju kontrolu Granične policije BiH formira predmet i provede preliminarne provjere u vezi s postupanjem policijskih službenika Granične policije BiH u navedenom slučaju.

Pojedini mediji su objavili da je Dodik prilikom dolaska na Međunarodni aerodrom u Banjoj Luci imao VIP tretman.