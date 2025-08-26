REGIJA
Granična policija BiH istražuje Dodikov prelazak granice na aerodromu u Banjoj Luci
Pojedini mediji su objavili da je Dodik prilikom dolaska na Međunarodni aerodrom u Banjoj Luci imao VIP tretman.
Dodiku je oduzet mandat odlukom Centralne izborne komisije (CIK) BiH, koju je potvrdilo Apelaciono vijeće Suda BiH. / AP
Granična policija Bosne i Hercegovine provjerava sve navode i dostupne činjenice vezane za prelazak državne granice Milorada Dodika, kojem je oduzet mandat predsjednik bh. entiteta Republika srpska, 21. augusta na aerodromu u Banjoj Luci.

"Obavještavamo javnost da je u skladu s članom 27. Pravilnika o načinu obavljanja graničnih provjera i unosa podataka u putne isprave (Službeni glasnik BiH, broj 103/14 i 84/16) propisano dostavljanje najave za prelazak državne granice VIP osobe Graničnoj policiji BiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa BiH, što je ujedno i jedini uslov za prioritetan prelazak državne granice određene osobe, samim tim i postupanje Granične policije BiH prema određenoj osobi zavisi od sadržaja navedene najave", saopćeno je iz GP BiH.

U nastavku saopćenja naveli su da je istovremeno naloženo da Sektor za profesionalne standarde i unutarnju kontrolu Granične policije BiH formira predmet i provede preliminarne provjere u vezi s postupanjem policijskih službenika Granične policije BiH u navedenom slučaju.

Dodiku je oduzet mandat odlukom Centralne izborne komisije (CIK) BiH, koju je potvrdilo Apelaciono vijeće Suda BiH. Mandat mu je oduzet zbog pravosnažne presude Suda BiH zbog neizvršenja odluka visokog predstavnika u BiH, koja je donesena u julu.

Dodik je dobio godinu dana zatvora, što je otkupio uplatom 18.700 eura (36.500 KM), te šest godina zabrane političkog djelovanja. U skladu s drugim dijelom presude, oduzet mu je mandat te je on, od 12. juna, izgubio mjesto predsjednika RS-a.


