Policija na novosadskom Filozofskom fakultetu
Srbijanska policija ušla je u zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu nakon što je ranije danas dekan tog fakulteta promijenio brave na zgradi i izbacio studente koji već nekoliko mjeseci blokiraju rad fakulteta.
Oko 60 nastavnika i suradnika Filozofskog fakulteta potpisalo je peticiju kojom se osuđuje upad dekana na taj fakultet i izbacivanje studenata. / FENA
26 August 2025

Došli su i pripadnici Žandarmerije, a ispred fakulteta su se okupili građani i studenti, prenosi Fena.

Okupljeni građani pokušali su spriječiti policajce da uđu u zgradu, koji su im prethodno objasnili da su dobili prijavu o upadu na fakultet i da moraju provjeriti je li bilo narušavanja javnog reda i mira ili izvršenja kaznenog djela.

Oko 60 nastavnika i suradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu potpisalo je peticiju kojom se osuđuje upad dekana na taj fakultet i izbacivanje studenata koji blokiraju tu ustanovu.

U tekstu peticije nastavnika i suradnika navodi se da "u atmosferi ucjena i prijetnji nije moguće i nije profesionalno održati ispite".

Oni su priopćili da "na fakultetu postoji volja i studenata i nastavnika da se ispiti održe".

"Vjerujemo da postoji prostor za dogovor koji bi omogućio održavanje ispitnih aktivnosti u akademski korektnoj atmosferi, uz međusobno poštovanje i uvažavanje. To je jedini okvir u kojem smo spremni sudjelovati u realizaciji ispita", stoji u tekstu peticije.

Kako se dalje navodi, višemjesečne studentske blokade dovele su do pomicanja rokova za polaganje ispita.

U nekim ustanovama ispitni rokovi su već u toku, drugdje su završeni, dok se na pojedinim fakultetima tek trebaju održati.

Antivladini prosvjedi i blokade visokoškolskih ustanova u Srbiji traju gotovo deset mjeseci, a potaknuti su tragičnim događajem u kojem je, nakon urušavanja nedavno renovirane željezničke stanice u Novom Sadu, poginulo 16 osoba.

IZVOR:FENA
