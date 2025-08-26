Došli su i pripadnici Žandarmerije, a ispred fakulteta su se okupili građani i studenti, prenosi Fena.
Okupljeni građani pokušali su spriječiti policajce da uđu u zgradu, koji su im prethodno objasnili da su dobili prijavu o upadu na fakultet i da moraju provjeriti je li bilo narušavanja javnog reda i mira ili izvršenja kaznenog djela.
Oko 60 nastavnika i suradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu potpisalo je peticiju kojom se osuđuje upad dekana na taj fakultet i izbacivanje studenata koji blokiraju tu ustanovu.
U tekstu peticije nastavnika i suradnika navodi se da "u atmosferi ucjena i prijetnji nije moguće i nije profesionalno održati ispite".
Oni su priopćili da "na fakultetu postoji volja i studenata i nastavnika da se ispiti održe".
"Vjerujemo da postoji prostor za dogovor koji bi omogućio održavanje ispitnih aktivnosti u akademski korektnoj atmosferi, uz međusobno poštovanje i uvažavanje. To je jedini okvir u kojem smo spremni sudjelovati u realizaciji ispita", stoji u tekstu peticije.
Kako se dalje navodi, višemjesečne studentske blokade dovele su do pomicanja rokova za polaganje ispita.
U nekim ustanovama ispitni rokovi su već u toku, drugdje su završeni, dok se na pojedinim fakultetima tek trebaju održati.
Antivladini prosvjedi i blokade visokoškolskih ustanova u Srbiji traju gotovo deset mjeseci, a potaknuti su tragičnim događajem u kojem je, nakon urušavanja nedavno renovirane željezničke stanice u Novom Sadu, poginulo 16 osoba.