Došli su i pripadnici Žandarmerije, a ispred fakulteta su se okupili građani i studenti, prenosi Fena.

Okupljeni građani pokušali su spriječiti policajce da uđu u zgradu, koji su im prethodno objasnili da su dobili prijavu o upadu na fakultet i da moraju provjeriti je li bilo narušavanja javnog reda i mira ili izvršenja kaznenog djela.

Oko 60 nastavnika i suradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu potpisalo je peticiju kojom se osuđuje upad dekana na taj fakultet i izbacivanje studenata koji blokiraju tu ustanovu.

U tekstu peticije nastavnika i suradnika navodi se da "u atmosferi ucjena i prijetnji nije moguće i nije profesionalno održati ispite".

Oni su priopćili da "na fakultetu postoji volja i studenata i nastavnika da se ispiti održe".