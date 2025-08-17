Izraelski Kanal 12 emitovao je procurjele snimke bivšeg šefa vojne obavještajne službe, general-majora (u penziji) Aharona Halive, u kojima je on otvoreno opravdao masovne smrti Palestinaca u Gazi kao namjernu političku poruku.

„Za svaku osobu ubijenu 7. oktobra, 50 Palestinaca mora umrijeti“, rekao je Haliva na snimcima, nazivajući zapanjujući broj žrtava „neophodnim za buduće generacije“.

Nastavio je rekavši da im je „s vremena na vrijeme potrebna Nakba da osjete cijenu“, misleći na masovno raseljavanje Palestinaca 1948. godine.

Haliva se može čuti kako insistira da ubistva „nisu osveta“, već „odvraćanje budućim generacijama“, izazivajući ogorčenje zbog prikazivanja masovnih civilnih žrtava kao strateške nužnosti.

Bivši šef obavještajne službe, koji je podnio ostavku u aprilu 2024. godine nakon što je priznao odgovornost za propuste koji su prethodili napadu 7. oktobra, također je oštro kritikovao izraelski Shin Bet, rekavši da sigurnosna služba snosi jednaku odgovornost za katastrofu kao i vojna obavještajna služba.