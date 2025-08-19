Ministarstvo zdravstva je u utorak saopćilo da je najmanje 62.064 Palestinaca ubijeno u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.

U dnevnom izvještaju, Ministarstvo je navelo da je 60 ljudi ubijeno, a 343 povrijeđeno u protekla 24 sata, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 156.573.

Ministarstvo je također izvijestilo o tri nova smrtna slučaja od gladi i pothranjenosti, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 266 od oktobra 2023. godine, uključujući 112 djece.

Spasilački napori u Gazi i dalje su ozbiljno otežani jer su mnoge žrtve i dalje zarobljene pod ruševinama ili leže na ulicama, a hitne službe ne mogu doći do njih zbog neumoljivog izraelskog bombardiranja i nedostatka opreme.

Od 18. marta, kada je Izrael nastavio svoju vojnu kampanju nakon kršenja sporazuma o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika, Ministarstvo je saopćilo da je 10.518 Palestinaca ubijeno, a 44.532 povrijeđeno.