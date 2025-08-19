Izrael je u utorak saopćio da njegova politika okončanja rata u Gazi ostaje nepromijenjena, naglašavajući zahtjev za oslobađanje svih talaca koje drži Hamas u palestinskoj enklavi, dan nakon što je Hamas prihvatio egipatsko-katarski prijedlog o prekidu vatre u Gazi.

"Izraelska politika je dosljedna i nije se promijenila", navodi se u izjavi iz kabineta premijera Benjamina Netanyahua, koju je prenio javni servis KAN.

"Izrael zahtijeva oslobađanje svih 50 talaca u skladu s principima koje je postavio kabinet za okončanje rata. Nalazimo se u završnoj odlučujućoj fazi protiv Hamasa i nećemo ostaviti nijednog taoca", dodaje se u saopćenju.

Iako izraelsko saopćenje nije otvoreno odbacilo egipatsko-katarski prijedlog, Katar je u utorak rano ujutro poručio da posrednici i dalje čekaju zvaničan odgovor Izraela na prijedlog o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika i talaca.

Hamas je u ponedjeljak saopćio da je prihvatio prijedlog egipatskih i katarskih posrednika o prekidu vatre u Gazi, ne otkrivajući detalje njegovog sadržaja.

Prema izvještaju javnog servisa KAN, pozivajući se na neimenovane izvore, novi egipatsko-katarski prijedlog u velikoj mjeri podsjeća na prvobitni plan američkog izaslanika Stevea Witkoffa, koji je predviđao oslobađanje 10 živih talaca i 18 tijela u zamjenu za 60-dnevni prekid vatre i pregovore o okončanju rata.