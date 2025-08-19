RAT PROTIV GAZE
Procjene izraelskih vlasti govore da se u Gazi nalazi oko 50 talaca, uključujući njih 20 za koje se vjeruje da su živi, dok Izrael u svojim zatvorima drži više od 10.800 Palestinaca u teškim uslovima.
Od oktobra 2023. izraelske snage ubile su više od 62.000 Palestinaca u Gazi. / AP
19 August 2025

Izrael je u utorak saopćio da njegova politika okončanja rata u Gazi ostaje nepromijenjena, naglašavajući zahtjev za oslobađanje svih talaca koje drži Hamas u palestinskoj enklavi, dan nakon što je Hamas prihvatio egipatsko-katarski prijedlog o prekidu vatre u Gazi.

"Izraelska politika je dosljedna i nije se promijenila", navodi se u izjavi iz kabineta premijera Benjamina Netanyahua, koju je prenio javni servis KAN.

"Izrael zahtijeva oslobađanje svih 50 talaca u skladu s principima koje je postavio kabinet za okončanje rata. Nalazimo se u završnoj odlučujućoj fazi protiv Hamasa i nećemo ostaviti nijednog taoca", dodaje se u saopćenju.

Iako izraelsko saopćenje nije otvoreno odbacilo egipatsko-katarski prijedlog, Katar je u utorak rano ujutro poručio da posrednici i dalje čekaju zvaničan odgovor Izraela na prijedlog o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika i talaca.

Hamas je u ponedjeljak saopćio da je prihvatio prijedlog egipatskih i katarskih posrednika o prekidu vatre u Gazi, ne otkrivajući detalje njegovog sadržaja.

Prema izvještaju javnog servisa KAN, pozivajući se na neimenovane izvore, novi egipatsko-katarski prijedlog u velikoj mjeri podsjeća na prvobitni plan američkog izaslanika Stevea Witkoffa, koji je predviđao oslobađanje 10 živih talaca i 18 tijela u zamjenu za 60-dnevni prekid vatre i pregovore o okončanju rata.

Egipatski mediji navode da prijedlog uključuje i povlačenje izraelskih snaga bliže granici radi omogućavanja ulaska humanitarne pomoći u Gazu te privremeni dvomjesečni prekid vojnih operacija kako bi se olakšala razmjena zatvorenika i talaca.

Procjene izraelskih vlasti govore da se u Gazi nalazi oko 50 talaca, uključujući njih 20 za koje se vjeruje da su živi, dok Izrael u svojim zatvorima drži više od 10.800 Palestinaca u teškim uslovima, a organizacije za ljudska prava izvještavaju o smrtnim slučajevima uzrokovanim mučenjem, glađu i uskraćivanjem medicinske pomoći.

Od oktobra 2023. izraelske snage ubile su više od 62.000 Palestinaca u Gazi, a vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se, također, suočava i s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u Gazi.


