Više od 540 djece ubijeno je svakog mjeseca u Gazi otkako su u martu obnovljeni izraelski napadi na ovu enklavu, saopćio je u utorak Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), dok je Agencija UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA) upozorila da su njena skloništa postala "mjesta smrti" za civile.

"U Gazi, škole UNRWA-e pretvorene su u skloništa za stotine hiljada ljudi", navodi se u saopćenju UNRWA-e na američkoj društvenoj mreži X.

"Ljudi su tražili zaštitu pod zastavom UN-a, da bi ova skloništa postala mjesta smrti, uključujući i za previše djece."

"Nigdje nije sigurno za djecu u Gazi", dodaje se u izjavi, uz poziv na hitan prekid vatre.

Agencije UN-a upozorile su na razorne posljedice izraelske vojne kampanje po djecu u Gazi, jer su škole, bolnice i domovi neprestano na meti napada.