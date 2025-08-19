RAT PROTIV GAZE
Više od 540 djece ubijeno je svakog mjeseca u Gazi otkako su u martu obnovljeni izraelski napadi na ovu enklavu, saopćio je u utorak Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), dok je Agencija UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA) upozorila da su njena skloništa postala "mjesta smrti" za civile.

"U Gazi, škole UNRWA-e pretvorene su u skloništa za stotine hiljada ljudi", navodi se u saopćenju UNRWA-e na američkoj društvenoj mreži X.

"Ljudi su tražili zaštitu pod zastavom UN-a, da bi ova skloništa postala mjesta smrti, uključujući i za previše djece."

"Nigdje nije sigurno za djecu u Gazi", dodaje se u izjavi, uz poziv na hitan prekid vatre.

Agencije UN-a upozorile su na razorne posljedice izraelske vojne kampanje po djecu u Gazi, jer su škole, bolnice i domovi neprestano na meti napada.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, glad je od oktobra 2023. usmrtila najmanje 266 Palestinaca, među kojima je 112 djece, dok se situacija pogoršava zbog opsade i nedostatka pomoći.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.000 Palestinaca u Gazi, a vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se, također, suočava i s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

