Više od 540 djece ubijeno je svakog mjeseca u Gazi otkako su u martu obnovljeni izraelski napadi na ovu enklavu, saopćio je u utorak Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), dok je Agencija UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA) upozorila da su njena skloništa postala "mjesta smrti" za civile.
"U Gazi, škole UNRWA-e pretvorene su u skloništa za stotine hiljada ljudi", navodi se u saopćenju UNRWA-e na američkoj društvenoj mreži X.
"Ljudi su tražili zaštitu pod zastavom UN-a, da bi ova skloništa postala mjesta smrti, uključujući i za previše djece."
"Nigdje nije sigurno za djecu u Gazi", dodaje se u izjavi, uz poziv na hitan prekid vatre.
Agencije UN-a upozorile su na razorne posljedice izraelske vojne kampanje po djecu u Gazi, jer su škole, bolnice i domovi neprestano na meti napada.
Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, glad je od oktobra 2023. usmrtila najmanje 266 Palestinaca, među kojima je 112 djece, dok se situacija pogoršava zbog opsade i nedostatka pomoći.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.000 Palestinaca u Gazi, a vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se, također, suočava i s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.