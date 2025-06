ZiraatBank širi svoje poslovanje u Bosni i Hercegovini, pa su svečano otvorene i dvije nove poslovnice u Hercegovini. Prva na Trgu Rondo u Mostaru, u samom centru ovog grada, a druga u Širokom Brijegu. Svečanosti u oba grada prisustvovali su ugledni gosti, među kojima i gradonačelnci Mostara i Širokog Brijega Mario Kordić i Miro Kraljević, te predsjednik Gradskog vijeća Mostara Salem Marić.

Upravo su Kordić i Kraljević zajedno sa predsjednikom Uprave ZiraatBank BH Bulentom Suerom presjekli vrpce.

Suer je u obraćanju medijima podsjetio na poslovne uspjehe ZiraatBank, kako u Turkiye, tako i u Bosni i Hercegovini.

“ZiraatBank u Bosni i Hercegovini posluje već 25 godina. Mi smo prošle godine obilježili 25 godina poslovanja ovdje. U Mostaru smo prisutni dugi niz godina. Odlučili smo potencijal pokazati i u drugim mjestima u Hercegovini, pa smo otvorili poslovnicu Rondo, a zatim i onu u Širokom Brijegu. Smatramo da je ova regija dobar potencijal za poslovanje. Regija je dosta živa, ima mnogo investitora i dosta se radi. Prirodno je stoga da jedna banka odluči širiti poslovanje u takvoj regiji. Vjerujemo da možemo pružiti dobru finansijsku podršku i pridonijeti poslovanju u Hercegovini. Iz tog razloga smatramo da je sve ovo jako dobro, posebno što smo se odlučili u jednom danu otvoriti dvije poslovnice. Definitivno postoji potencijal i želimo kroz finansijsku podršku da se on iskoristi“, rekao je Suer.

Zanimljivo je da je poslovnica u Širokom Brijegu, koja se nalazi u Ulici Ante Starčevića na broju 4, prva Ziraatova u Zapadno-hercegovačkom kantonu.

“Nakon 25 godina poslovanja ZiraatBank u Bosni i Hercegovini, poslovnica je konačno otvorena i ovdje kod nas, na području zapadne Hercegovine. Nadamo se uspješnoj poslovnoj saradnji i vjerujem da ćemo biti prava konkurencija na terenu ostalim bankama“, kazala je voditeljica novootvorene poslovnice Nikica Pinjuh.

Suer je rekao i da bi robna razmjena između Bosne i Hercegovine i Turkiye morala biti veća, a saradnja zemalja na polju biznisa - bolja nego danas.

“To još uvijek nije onako kako želimo. Došli smo tek do milijarde dolara razmjene naše dvije zemlje. To definitivno nije dovoljno, posebno u regiji Hercegovina gdje postoji potencijal za zajednička ulaganja dviju zemalja, najviše u sektorima turizma i poljoprivrede. To su polja u koja naše dvije zemlje mogu zajednički ulagati. ZiraatBank u Turkiye posluje već 160 godina i zadovoljstvo nam je što svoja iskustva koja smo prikupili možemo i ovdje primijeniti“, poručio je Suer.

Vjeruje i da otvaranje novih poslovnica ZiraatBank može na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine pozitivno uticati na dalju razmjenu.