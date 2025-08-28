Vodeći turski festival tehnologije, avijacije i svemira TEKNOFEST, otvorio je u četvrtak u Istanbulu posebno tematsko izdanje, ističući pomorsku snagu i inovacije Turkiye.

Četverodnevni događaj, pod nazivom "Plava domovina", održava se u Komandi brodogradilišta u Istanbulu.

Anadolu agencija je globalni komunikacijski partner događaja, koji će za širu javnost biti otvoren 30. i 31. augusta.

Očekuje se da će turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan učestvovati na svečanom otvaranju.