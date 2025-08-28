Vodeći turski festival tehnologije, avijacije i svemira TEKNOFEST, otvorio je u četvrtak u Istanbulu posebno tematsko izdanje, ističući pomorsku snagu i inovacije Turkiye.
Četverodnevni događaj, pod nazivom "Plava domovina", održava se u Komandi brodogradilišta u Istanbulu.
Anadolu agencija je globalni komunikacijski partner događaja, koji će za širu javnost biti otvoren 30. i 31. augusta.
Očekuje se da će turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan učestvovati na svečanom otvaranju.
Takmičenja u sklopu događaja uključuju bespilotne podvodne sisteme, podvodne rakete i autonomna pomorska vozila.
Turska mornarica također izlaže neke od svojih najnaprednijih plovila, kao što su amfibijski jurišni brod TCG Anadolu, fregata TCG Istanbul, protivpodmornička korveta TCG Burgazada, fregata TCG Orucreis, minopolagač TCG Nusret, zajedno s podmornicama TCG Sakarya i TCG Hizirreis.
Osim vojne tehnologije, TEKNOFEST "Plava domovina" nudi i izložbe o pomorskoj historiji i kulturi, interaktivna iskustva virtualne stvarnosti i niz konferencija.
Nakon ovog tematskog događaja, glavno ovogodišnje izdanje TEKNOFEST-a održat će se od 17. do 21. septembra na aerodromu "Ataturk" u Istanbulu.