Specijalno pomorsko izdanje turskog vodećeg festivala tehnologije, avijacije i svemira TEKNOFEST, pod nazivom "Plava domovina", prošle sedmice je u Istanbulu ugostilo 175.000 posjetitelja.
Četvorodnevni događaj održan je od četvrtka do nedjelje u Komandi brodogradilišta u Istanbulu. Anadolu je bio globalni komunikacijski partner festivala.
Ove godine za takmičenja se prijavilo 2.698 timova, koja su se održavala u tri kategorije, bespilotni podvodni sistemi, bespilotna morska vozila i podvodne rakete, saopćili su organizatori TEKNOFEST-a.
Takmičenja su prikazala inovativne projekte, a 86 timova je prošlo preliminarne runde i plasiralo se u finale.
TEKNOFEST je također ugostio seminare, izložbe, aktivnosti, govore i predstave.
Glavno izdanje festivala bit će održano od 17. do 21. septembra na aerodromu Ataturk u Istanbulu.