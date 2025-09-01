Specijalno pomorsko izdanje turskog vodećeg festivala tehnologije, avijacije i svemira TEKNOFEST, pod nazivom "Plava domovina", prošle sedmice je u Istanbulu ugostilo 175.000 posjetitelja.

Četvorodnevni događaj održan je od četvrtka do nedjelje u Komandi brodogradilišta u Istanbulu. Anadolu je bio globalni komunikacijski partner festivala.

Ove godine za takmičenja se prijavilo 2.698 timova, koja su se održavala u tri kategorije, bespilotni podvodni sistemi, bespilotna morska vozila i podvodne rakete, saopćili su organizatori TEKNOFEST-a.