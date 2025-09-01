TÜRKİYE
1 minuta čitanja
TEKNOFEST "Plava domovina" privukao 175.000 posjetitelja
Takmičenja na događaju prikazala inovativne projekte u pomorskim tehnologijama.
TEKNOFEST "Plava domovina" privukao 175.000 posjetitelja
Glavno izdanje festivala bit će održano od 17. do 21. septembra na aerodromu Ataturk u Istanbulu. / AA
1 Septembar 2025

Specijalno pomorsko izdanje turskog vodećeg festivala tehnologije, avijacije i svemira TEKNOFEST, pod nazivom "Plava domovina", prošle sedmice je u Istanbulu ugostilo 175.000 posjetitelja.

Četvorodnevni događaj održan je od četvrtka do nedjelje u Komandi brodogradilišta u Istanbulu. Anadolu je bio globalni komunikacijski partner festivala.

Ove godine za takmičenja se prijavilo 2.698 timova, koja su se održavala u tri kategorije, bespilotni podvodni sistemi, bespilotna morska vozila i podvodne rakete, saopćili su organizatori TEKNOFEST-a.

Preporučeno

Takmičenja su prikazala inovativne projekte, a 86 timova je prošlo preliminarne runde i plasiralo se u finale.

TEKNOFEST je također ugostio seminare, izložbe, aktivnosti, govore i predstave.

Glavno izdanje festivala bit će održano od 17. do 21. septembra na aerodromu Ataturk u Istanbulu.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us