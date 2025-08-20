Nova studija sugerira da se neki karcinomi dojke mogu "hraniti" obližnjim masnim ćelijama, nudeći naučnicima potencijalni put do liječenja jednog od najsmrtonosnijih oblika bolesti.
Rezultati istraživanja objavljeni su u srijedu u časopisu "Nature Communications", a fokusiralo se na trostruko negativni karcinom dojke, koji čini oko 15 posto slučajeva i češći je kod tamnoputih i žena mlađih od 40 godina, izvijestio je NBC News.
Rak je poznat po agresivnosti, s većom stopom recidiva i manje mogućnosti liječenja.
Glavni autor Jeremy Williams, postdoktorski istraživač na Univerzitetu Kalifornije u San Franciscu, rekao je da je tim otkrio da tumorske ćelije izgleda crpe energiju iz masnih ćelija umetanjem "strukture nalik slamci" u njih i izvlačenjem lipida.
"Agresivne ćelije raka mogu kooptirati različite izvore hranjivih tvari kako bi im pomogli u rastu, uključujući stimuliranje masnih ćelija u dojci da oslobađaju svoje lipide", rekao je Williams.
"U budućnosti, novi tretmani mogli bi izgladnjivati tumorske ćelije sprečavajući im pristup lipidima iz susjednih ćelija", dodao je.
Eksperimenti na modelima ljudskog tkiva i miševa pokazali su da kada istraživači blokiraju sposobnost tumorskih ćelija da formiraju strukture rast tumora prestaje.
Stručnjaci koji nisu učestvovali u studiji nazvali su ove nalaze revolucionarnim.
"Otkrili su novi način na koji rak raste i hrani se", rekao je Justin Balko, profesor istraživanja raka na Medicinskom centru Univerziteta Vanderbilt. Onkolog sa Univerziteta Columbia Julia McGuinness dodala je da to sugerira jedan put za liječenje agresivnih karcinoma za koje nemamo dobre terapije.
McGuinness je istakla šire implikacije studije.
"Mršavljenje bi moglo biti preventivno", rekla je, ističući da je gojaznost već povezana s lošijim ishodima za žene s rakom dojke.
Dok istraživači upozoravaju da je potrebno više rada kako bi se potvrdio mehanizam kod ljudi, nekoliko postojećih lijekova koji blokiraju formiranje "slamčica" već su u ranim kliničkim ispitivanjima za druge upotrebe, što budi nadu da bi novi put liječenja mogao biti bliži nego što se očekivalo.