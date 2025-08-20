Nova studija sugerira da se neki karcinomi dojke mogu "hraniti" obližnjim masnim ćelijama, nudeći naučnicima potencijalni put do liječenja jednog od najsmrtonosnijih oblika bolesti.

Rezultati istraživanja objavljeni su u srijedu u časopisu "Nature Communications", a fokusiralo se na trostruko negativni karcinom dojke, koji čini oko 15 posto slučajeva i češći je kod tamnoputih i žena mlađih od 40 godina, izvijestio je NBC News.

Rak je poznat po agresivnosti, s većom stopom recidiva i manje mogućnosti liječenja.

Glavni autor Jeremy Williams, postdoktorski istraživač na Univerzitetu Kalifornije u San Franciscu, rekao je da je tim otkrio da tumorske ćelije izgleda crpe energiju iz masnih ćelija umetanjem "strukture nalik slamci" u njih i izvlačenjem lipida.

"Agresivne ćelije raka mogu kooptirati različite izvore hranjivih tvari kako bi im pomogli u rastu, uključujući stimuliranje masnih ćelija u dojci da oslobađaju svoje lipide", rekao je Williams.

"U budućnosti, novi tretmani mogli bi izgladnjivati tumorske ćelije sprečavajući im pristup lipidima iz susjednih ćelija", dodao je.