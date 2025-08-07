Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) u četvrtak će održati zatvorene konsultacije o situaciji u Bosni i Hercegovini na zahtjev Ruske Federacije. Sastanak je sazvan kao odgovor na odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH da opozove mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, u skladu s drugostepenom presudom Apelacionog odjeljenje Suda BiH, najavljeno je u zvaničnom rasporedu Vijeća.

Presuda, koja je potvrđena prošle sedmice, Dodika proglašava krivim za nepoštivanje odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta, te mu zabranjuje obavljanje javnih funkcija u trajanju od šest godina.