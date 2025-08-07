POLITIKA
Vijeće sigurnosti UN održaće zatvorene konsultacije o BIH
Prema podacima objavljenim na internet stranici Vijeća sigurnosti, zatvorene konsultacije biće održane u 21.00 po srednjoevropskom vremenu.
Prema podacima objavljenim na internet stranici Vijeća sigurnosti, zatvorene konsultacije biće održane u 21.00 po srednjoevropskom vremenu. / Reuters
14 sati prošlost

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) u četvrtak će održati zatvorene konsultacije o situaciji u Bosni i Hercegovini na zahtjev Ruske Federacije. Sastanak je sazvan kao odgovor na odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH da opozove mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, u skladu s drugostepenom presudom Apelacionog odjeljenje Suda BiH, najavljeno je u zvaničnom rasporedu Vijeća.

Presuda, koja je potvrđena prošle sedmice, Dodika proglašava krivim za nepoštivanje odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta, te mu zabranjuje obavljanje javnih funkcija u trajanju od šest godina.

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o prestanku mandata nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu kojom je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta.

IZVOR:FENA
