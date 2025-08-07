SVIJET
1 minuta čitanja
Trump se planira susresti s Putinom već sljedeće sedmice
Američki predsjednik Donald Trump planira se lično sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom već sljedeće sedmice - javio je New York Times, pozivajući se na dvije osobe upoznate s planom.
Bijela kuća je u srijedu objavila da je Trump otvoren za sastanak s Putinom i Zelenskim. / Reuters
13 sati prošlost

Trump se planira sastati s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, prenose novine, dodajući da su planovi otkriveni u telefonskom razgovoru s evropskim čelnicima u srijedu.

Bijela kuća je u srijedu objavila da je Trump otvoren za sastanak s Putinom i Zelenskim.

- Rusi su izrazili želju za sastanak s predsjednikom Trumpom, a predsjednik je otvoren za sastanak i s predsjednikom Putinom i s predsjednikom Zelenskim - kazala je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Trump je priznao da je razgovarao s evropskim čelnicima nakon "vrlo produktivnog“ sastanka američkog posrednika Stevea Witkoffa s Putinom u Rusiji.



Ističući da je tokom sastanka postignut "veliki napredak“, Trump je na svojoj platformi Truth Social. napisao:

- Svi se slažu da se ovaj rat mora završiti i radit ćemo na tome u danima i sedmicama koje dolaze - dodao je.

Trump, koji je tokom svoje predsjedničke kampanje obećao okončati ruski rat u Ukrajini "prvog dana", obavio je nekoliko telefonskih razgovora s Putinom i sastao se sa Zelenskim otkako se vratio u Bijelu kuću u januaru.

On je, međutim, posljednjih sedmica sve više frustriran Moskvom zbog nedostatka napretka u okončanju trogodišnjeg sukoba, prenosi Reuters.

IZVOR:AA
