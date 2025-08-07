Trump se planira sastati s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, prenose novine, dodajući da su planovi otkriveni u telefonskom razgovoru s evropskim čelnicima u srijedu.
Bijela kuća je u srijedu objavila da je Trump otvoren za sastanak s Putinom i Zelenskim.
- Rusi su izrazili želju za sastanak s predsjednikom Trumpom, a predsjednik je otvoren za sastanak i s predsjednikom Putinom i s predsjednikom Zelenskim - kazala je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.
Trump je priznao da je razgovarao s evropskim čelnicima nakon "vrlo produktivnog“ sastanka američkog posrednika Stevea Witkoffa s Putinom u Rusiji.
Ističući da je tokom sastanka postignut "veliki napredak“, Trump je na svojoj platformi Truth Social. napisao:
- Svi se slažu da se ovaj rat mora završiti i radit ćemo na tome u danima i sedmicama koje dolaze - dodao je.
Trump, koji je tokom svoje predsjedničke kampanje obećao okončati ruski rat u Ukrajini "prvog dana", obavio je nekoliko telefonskih razgovora s Putinom i sastao se sa Zelenskim otkako se vratio u Bijelu kuću u januaru.
On je, međutim, posljednjih sedmica sve više frustriran Moskvom zbog nedostatka napretka u okončanju trogodišnjeg sukoba, prenosi Reuters.