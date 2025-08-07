Trump se planira sastati s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, prenose novine, dodajući da su planovi otkriveni u telefonskom razgovoru s evropskim čelnicima u srijedu.

Bijela kuća je u srijedu objavila da je Trump otvoren za sastanak s Putinom i Zelenskim.

- Rusi su izrazili želju za sastanak s predsjednikom Trumpom, a predsjednik je otvoren za sastanak i s predsjednikom Putinom i s predsjednikom Zelenskim - kazala je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Trump je priznao da je razgovarao s evropskim čelnicima nakon "vrlo produktivnog“ sastanka američkog posrednika Stevea Witkoffa s Putinom u Rusiji.