To će povećati ukupnu carinu na indijski uvoz u Sjedinjene Države na 50 posto, među najvišim stopama koje su SAD nametnule, javlja BBC.

Nova stopa stupit će na snagu "21 dan nakon datuma ove naredbe", navodi se u izvršnoj naredbi.

U odgovoru indijskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da je New Delhi već jasno izrazio svoj stav o uvozu iz Rusije i ponovio da je carina "nepoštena, neopravdana i nerazumna".

“Stoga je izuzetno žalosno što SAD odlučuju nametnuti dodatne carine Indiji zbog radnji koje i nekoliko drugih zemalja poduzimaju u vlastitom nacionalnom interesu” - navodi se u izjavi.