SVIJET
1 minuta čitanja
Trump uveo Indiji dodatnu carinu od 25 posto za kupovinu ruske nafte
Američki predsjednik Donald Trump izdao je izvršnu naredbu kojom se Indiji uvodi dodatna carina od 25 posto na kupnju ruske nafte.
Trump uveo Indiji dodatnu carinu od 25 posto za kupovinu ruske nafte
Nova stopa stupit će na snagu "21 dan nakon datuma ove naredbe", navodi se u izvršnoj naredbi. / Reuters
14 sati prošlost

To će povećati ukupnu carinu na indijski uvoz u Sjedinjene Države na 50 posto, među najvišim stopama koje su SAD nametnule, javlja BBC.

Nova stopa stupit će na snagu "21 dan nakon datuma ove naredbe", navodi se u izvršnoj naredbi.

U odgovoru indijskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da je New Delhi već jasno izrazio svoj stav o uvozu iz Rusije i ponovio da je carina "nepoštena, neopravdana i nerazumna".

“Stoga je izuzetno žalosno što SAD odlučuju nametnuti dodatne carine Indiji zbog radnji koje i nekoliko drugih zemalja poduzimaju u vlastitom nacionalnom interesu” - navodi se u izjavi.

Preporučeno

Američki predsjednik ranije je upozorio da će povećati carine, rekavši da indijske zvaničnike "nije briga koliko ljudi u Ukrajini ubija ruski ratni stroj".

Bijela kuća je u izjavi navela da "djelovanja Ruske Federacije u Ukrajini predstavljaju stalnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti i vanjskoj politici SAD-a, što zahtijeva snažnije mjere za rješavanje nacionalne krize".

“Uvoz nafte iz Ruske Federacije u Indiju potkopava američke napore u suzbijanju štetnih aktivnosti Rusije” - kaže se u izjavi.

Bijela kuća dodaje da indijski uvoz i naknadna preprodaja ruske nafte na tržištu "dodatno omogućuje privredi Ruske Federacije finansiranje agresije (u Ukrajini)".

IZVOR:FENA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us