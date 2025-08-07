To će povećati ukupnu carinu na indijski uvoz u Sjedinjene Države na 50 posto, među najvišim stopama koje su SAD nametnule, javlja BBC.
Nova stopa stupit će na snagu "21 dan nakon datuma ove naredbe", navodi se u izvršnoj naredbi.
U odgovoru indijskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da je New Delhi već jasno izrazio svoj stav o uvozu iz Rusije i ponovio da je carina "nepoštena, neopravdana i nerazumna".
“Stoga je izuzetno žalosno što SAD odlučuju nametnuti dodatne carine Indiji zbog radnji koje i nekoliko drugih zemalja poduzimaju u vlastitom nacionalnom interesu” - navodi se u izjavi.
Američki predsjednik ranije je upozorio da će povećati carine, rekavši da indijske zvaničnike "nije briga koliko ljudi u Ukrajini ubija ruski ratni stroj".
Bijela kuća je u izjavi navela da "djelovanja Ruske Federacije u Ukrajini predstavljaju stalnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti i vanjskoj politici SAD-a, što zahtijeva snažnije mjere za rješavanje nacionalne krize".
“Uvoz nafte iz Ruske Federacije u Indiju potkopava američke napore u suzbijanju štetnih aktivnosti Rusije” - kaže se u izjavi.
Bijela kuća dodaje da indijski uvoz i naknadna preprodaja ruske nafte na tržištu "dodatno omogućuje privredi Ruske Federacije finansiranje agresije (u Ukrajini)".