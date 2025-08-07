SVIJET
Merz zahvalio Trumpu na posredovanju između Rusije i Ukrajine
18 sati prošlost

Njemački kancelar Friedrich Merz zahvalio je predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu na naporima u posredovanju između Ukrajine i Rusije, nakon telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u četvrtak.

„Razgovarao sam s predsjednikom Zelenskim o susretu specijalnog američkog izaslanika Stevea Witkoffa i (ruskog predsjednika Vladimira) Putina“, napisao je Merz na platformi X.

„Obojica smo zahvalni američkom predsjedniku na naporima u posredovanju i u bliskom smo kontaktu sa Sjedinjenim Državama i našim evropskim partnerima.“

Poziv je uslijedio nakon što je američki izaslanik Witkoff boravio u Moskvi, gdje se s Putinom sastao u trajanju od oko tri sata. Nakon susreta, obje strane su saopćile da će se Trump i Putin sastati „u narednim danima“ kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini.

Glasnogovornik njemačke vlade Stefan Kornelius izjavio je da su Merz i Zelenski tokom poziva detaljno razgovarali o najnovijim diplomatskim dešavanjima.

„Obojica lidera pohvalili su posredničke napore američkog predsjednika i složili se da Rusija mora prekinuti agresorski rat koji krši međunarodno pravo“, rekao je Kornelius.

Dodao je da su lideri potvrdili važnost bliske koordinacije sa SAD-om i evropskim partnerima, te da je kancelar Merz ponovo izrazio podršku Ukrajini.

IZVOR:Reuters
