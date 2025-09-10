Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je privremenu mjeru kojom je stavio van snage pojedine zaključke Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) koji se odnose na prestanak mandata predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku.

Ova odluka donesena je u okviru predmeta broj U-28/25, a na osnovu zahtjeva četrnaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Predmet se odnosi na zaključke koje je NSRS usvojio na 24. posebnoj sjednici održanoj 22. augusta 2025. godine, a koji su doneseni kao reakcija na odluku Centralne izborne komisije BiH (CIKBiH) o prestanku Dodikovog mandata.

Privremenom mjerom, Ustavni sud je suspendovao tačke 6, 7. i 8. spornih zaključaka NSRS, te odlučio da do konačne odluke o ustavnosti tih akata, svi akti doneseni na osnovu pomenutih tačaka neće imati pravno dejstvo.