Ustavni sud BiH donio privremenu mjeru i van snage stavio zaključke NSRS-a o mandatu Milorada Dodika
Predmet se odnosi na zaključke koje je NSRS usvojio na 24. posebnoj sjednici održanoj 22. augusta 2025. godine, a koji su doneseni kao reakcija na odluku Centralne izborne komisije BiH (CIKBiH) o prestanku Dodikovog mandata.
Iz Suda su naglasili da ova privremena mjera ne prejudicira konačnu odluku o dopustivosti ili meritumu zahtjeva. / FENA
10 Septembar 2025

Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je privremenu mjeru kojom je stavio van snage pojedine zaključke Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) koji se odnose na prestanak mandata predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku.

Ova odluka donesena je u okviru predmeta broj U-28/25, a na osnovu zahtjeva četrnaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Predmet se odnosi na zaključke koje je NSRS usvojio na 24. posebnoj sjednici održanoj 22. augusta 2025. godine, a koji su doneseni kao reakcija na odluku Centralne izborne komisije BiH (CIKBiH) o prestanku Dodikovog mandata.

Privremenom mjerom, Ustavni sud je suspendovao tačke 6, 7. i 8. spornih zaključaka NSRS, te odlučio da do konačne odluke o ustavnosti tih akata, svi akti doneseni na osnovu pomenutih tačaka neće imati pravno dejstvo.

Također, Ustavni sud je naredio da se svim zakonodavnim, izvršnim i sudskim institucijama u RS-u, kao i svim odgovornim licima na entitetskom i lokalnom nivou, zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji u vezi sa osporenim zaključcima. Ova zabrana važi i za predstavnike RS-a koji obavljaju dužnosti u institucijama BiH.

Iz Suda su naglasili da ova privremena mjera ne prejudicira konačnu odluku o dopustivosti ili meritumu zahtjeva.

Odluku je donio predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman, a u skladu sa članom 64. stav (2) Pravila Ustavnog suda BiH.

