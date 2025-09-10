REGIJA
2 minuta čitanja
BiH: U Zenici otvoren sajam privrede ZEPS 2025, oko 500 izlagača iz 15 zemalja
Ambasador Turkiye u BiH Emin Akseki naglasio je da su Bosna i Hercegovina i Turkiye dvije prijateljske i bratske zemlje, povezane historijskim i kulturnim temeljima.
BiH: U Zenici otvoren sajam privrede ZEPS 2025, oko 500 izlagača iz 15 zemalja
Sajam ZEPS 2025 trajat će do 13. septembra. / AA
10 Septembar 2025

U Zenici je u srijedu svečano otvoren 29. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2025 na kojem ove godine učestvuje oko 500 izlagača iz 15 zemalja.

Ovogodišnji sajam organizovan je uz podršku Istanbulske trgovinske komore (ITO), a kao i prethodnih godina prisutan je i veliki broj kompanija iz Turkiye.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pohvalio je organizatore, kazavši kako je sajam odlično organizovan i da nudi nove ekonomske mogućnosti.

„Sretan sam što ovdje vidim ne samo naše privrednike već i predstavnike drugih trgovinskih komora. To je ujedno i odgovor na najveći problem koji prijeti našoj zemlji, a to je odlazak stanovništva“, kazao je Konaković.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio je na svečanom otvaranju da sajam doprinosi ekonomiji, gradovima i državi.

„Svaka nova investicija, svaki potpisani ugovor i svaka inovacija znače napredak za poslovni svijet i bolji život za naše građane. Upravo zbog toga značaj sajma nadilazi puku izložbu“, rekao je Nikšić.

Preporučeno

Ambasador Turkiye u BiH Emin Akseki naglasio je da su Bosna i Hercegovina i Turkiye dvije prijateljske i bratske zemlje, povezane historijskim i kulturnim temeljima.

„Želimo dalje razvijati odnose u svim oblastima. Srećom, već ubiremo plodove naših napora. Prošle godine dostigli smo cilj od milijardu dolara trgovinske razmjene. Također, prema podacima iz 2024. godine, Bosna i Hercegovina je prva među zemljama regiona po turskim ulaganjima“, rekao je Akseki.

Potpredsjednik İTO-a Mehmet Develioglu predstavio je aktivnosti trgovinske komore, naglašavajući značaj saradnje između BiH i Turkiye.

Na sajmu učestvuje više od 500 kompanija i oko 2.000 brendova. Više od 50 turskih firmi izlaže svoje proizvode, kroz spektar sektora od informacionih tehnologija, reciklaže i prehrambene industrije, do sigurnosnih i sistema grijanja, građevinarstva, kozmetike, logistike, namještaja, odbrambene industrije, poljoprivrede i tekstila.

Pored bh. zvaničnika, svečanom otvaranju prisustvovali su brojni privrednici i predstavnici trgovinskih komora iz Turkiye. Štandove na sajmu su postavile i brojne kompanije iz zemalja Balkana i Evrope.

Sajam ZEPS 2025 trajat će do 13. septembra.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us