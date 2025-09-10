U Zenici je u srijedu svečano otvoren 29. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2025 na kojem ove godine učestvuje oko 500 izlagača iz 15 zemalja.
Ovogodišnji sajam organizovan je uz podršku Istanbulske trgovinske komore (ITO), a kao i prethodnih godina prisutan je i veliki broj kompanija iz Turkiye.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pohvalio je organizatore, kazavši kako je sajam odlično organizovan i da nudi nove ekonomske mogućnosti.
„Sretan sam što ovdje vidim ne samo naše privrednike već i predstavnike drugih trgovinskih komora. To je ujedno i odgovor na najveći problem koji prijeti našoj zemlji, a to je odlazak stanovništva“, kazao je Konaković.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio je na svečanom otvaranju da sajam doprinosi ekonomiji, gradovima i državi.
„Svaka nova investicija, svaki potpisani ugovor i svaka inovacija znače napredak za poslovni svijet i bolji život za naše građane. Upravo zbog toga značaj sajma nadilazi puku izložbu“, rekao je Nikšić.
Ambasador Turkiye u BiH Emin Akseki naglasio je da su Bosna i Hercegovina i Turkiye dvije prijateljske i bratske zemlje, povezane historijskim i kulturnim temeljima.
„Želimo dalje razvijati odnose u svim oblastima. Srećom, već ubiremo plodove naših napora. Prošle godine dostigli smo cilj od milijardu dolara trgovinske razmjene. Također, prema podacima iz 2024. godine, Bosna i Hercegovina je prva među zemljama regiona po turskim ulaganjima“, rekao je Akseki.
Potpredsjednik İTO-a Mehmet Develioglu predstavio je aktivnosti trgovinske komore, naglašavajući značaj saradnje između BiH i Turkiye.
Na sajmu učestvuje više od 500 kompanija i oko 2.000 brendova. Više od 50 turskih firmi izlaže svoje proizvode, kroz spektar sektora od informacionih tehnologija, reciklaže i prehrambene industrije, do sigurnosnih i sistema grijanja, građevinarstva, kozmetike, logistike, namještaja, odbrambene industrije, poljoprivrede i tekstila.
Pored bh. zvaničnika, svečanom otvaranju prisustvovali su brojni privrednici i predstavnici trgovinskih komora iz Turkiye. Štandove na sajmu su postavile i brojne kompanije iz zemalja Balkana i Evrope.
Sajam ZEPS 2025 trajat će do 13. septembra.