U Zenici je u srijedu svečano otvoren 29. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2025 na kojem ove godine učestvuje oko 500 izlagača iz 15 zemalja.

Ovogodišnji sajam organizovan je uz podršku Istanbulske trgovinske komore (ITO), a kao i prethodnih godina prisutan je i veliki broj kompanija iz Turkiye.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pohvalio je organizatore, kazavši kako je sajam odlično organizovan i da nudi nove ekonomske mogućnosti.

„Sretan sam što ovdje vidim ne samo naše privrednike već i predstavnike drugih trgovinskih komora. To je ujedno i odgovor na najveći problem koji prijeti našoj zemlji, a to je odlazak stanovništva“, kazao je Konaković.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio je na svečanom otvaranju da sajam doprinosi ekonomiji, gradovima i državi.

„Svaka nova investicija, svaki potpisani ugovor i svaka inovacija znače napredak za poslovni svijet i bolji život za naše građane. Upravo zbog toga značaj sajma nadilazi puku izložbu“, rekao je Nikšić.