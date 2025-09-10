Podsjeća da je prije nekoliko dana ambasador Rusije u Beogradu, bivši ambasador u Sarajevu, Aleksandar Harčenko, najavio ovakav razvoj događaja, da Rusija neće stajati po strani i da će se angažirati u slučaju Milorada Dodika.
“Ovdje je očigledno riječ o koordiniranoj akciji ruske diplomatije, dok Dodik očajnički pokušava dobiti zaštitu Moskve, ne samo za sebe lično, već i za poteze koje povlači” - kaže Komšić.
Lavrov je najavio da će 31. oktobra biti održana sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Komšić podsjeća da je to termin kada se svakako održava sjednica Vijeća sigurnosti vezano za produženje mandata misije ALTHEA i raspravlja o izvještaju visokog predstavnika.
S obzirom da Rusija predsjedava Vijećem sigurnosti UN-a, ona diktira i sam tempo dešavanja u Vijeću sigurnosti.
“Moja je namjera da budem na toj sjednici Vijeća sigurnosti i da, jednostavno, kažemo našu stranu cijele priče. Dakle da se ne završi sve na onome što govori Rusija. Nemam nikakve sumnje da će je podržati Srbija i možda neke druge članice Vijeća sigurnosti” - rekao je Komšić.
U kontekstu cijele ove prijetnje Lavrova, smatra Komšić, zapravo stoji jedna vrsta prijetnje da će Rusija uložiti veto na produženje mandata misije ALTHEA.
“Kada gledamo Daytonski mirovni sporazum i sve ono što proizilazi iz njega, u slučaju da se to desi, NATO snage dobijaju puni mandat da one zamijene misiju ALTHEA u BiH. Da li će Rusija igrati na tu kartu, pogotovo u kontekstu odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, nadajući se da će SAD ovdje intervenirati na način da NATO snage ne idu u BiH, ostaje da se vidi. Ali formalno-pravno, s aspekta međunarodnog prava, stvari stoje tako - ako nije misija ALTHEA onda je NATO” - kazao je Komšić.
To Rusiji, navodi on, sigurno ne odgovara. Rusija je do sada uvijek kod produženja mandata misiji ALTHEA, odnosno snagama EUFOR-a imala to u vidu - ako bude glasala protiv produženja mandata tih snaga da to znači mogućnost ulaska NATO snaga u BiH.
“Ostaje da se vidi kako će se ovo razvijati. Sigurno će biti, da tako kažem, gužva na Vijeću sigurnosti UN-a. Iskreno da kažem da ne očekujem da ćemo u toj priči biti sami jer imamo i mi svojih saveznika i među pet stalnih članica u Vijeću sigurnosti UN-a” - kazao je Komšić.
U narednom periodu, smatra on, malo će se pojačati to djelovanje prema našim prijateljima članicama Vijeća sigurnosti UN-a kako bi ova prijetnja Lavrova, odnosno Rusije na neki način bila amortizirana, odnosno kako ne bi došli u situaciju koja može samo pogoršati stanje u BiH, ali i cijelom regionu.
“Pogoršanje situacije u BiH znači pogoršanje situacije u cijelom regionu, a ja ne znam kome je pametnom u interesu da se to desi. A Dodik kao Dodik. Liči na davljenika koji pokušava uhvatiti dah na površini vode kako bi spasio sebe i sve ono što je iza njega. Po meni je, ja to ponavljam, najbolja solucija, ne samo za nas u Federaciji, nego prije svega za ljude u Republici Srpskoj, da on završi svoju političku karijeru i povuče se sa političke scene. Neka ide gdje god hoće i neka ga đavo nosi što se mene tiče” - zaključio je Komšić.