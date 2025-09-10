Podsjeća da je prije nekoliko dana ambasador Rusije u Beogradu, bivši ambasador u Sarajevu, Aleksandar Harčenko, najavio ovakav razvoj događaja, da Rusija neće stajati po strani i da će se angažirati u slučaju Milorada Dodika.

“Ovdje je očigledno riječ o koordiniranoj akciji ruske diplomatije, dok Dodik očajnički pokušava dobiti zaštitu Moskve, ne samo za sebe lično, već i za poteze koje povlači” - kaže Komšić.

Lavrov je najavio da će 31. oktobra biti održana sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Komšić podsjeća da je to termin kada se svakako održava sjednica Vijeća sigurnosti vezano za produženje mandata misije ALTHEA i raspravlja o izvještaju visokog predstavnika.

S obzirom da Rusija predsjedava Vijećem sigurnosti UN-a, ona diktira i sam tempo dešavanja u Vijeću sigurnosti.

“Moja je namjera da budem na toj sjednici Vijeća sigurnosti i da, jednostavno, kažemo našu stranu cijele priče. Dakle da se ne završi sve na onome što govori Rusija. Nemam nikakve sumnje da će je podržati Srbija i možda neke druge članice Vijeća sigurnosti” - rekao je Komšić.

U kontekstu cijele ove prijetnje Lavrova, smatra Komšić, zapravo stoji jedna vrsta prijetnje da će Rusija uložiti veto na produženje mandata misije ALTHEA.