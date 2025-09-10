Ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je tokom zvanične posjete Siriji da je Hrvatska spremna otvoriti ambasadu u glavnom gradu Damasku, naglašavajući važnost obnavljanja diplomatskih odnosa u ovom, kako je rekao, ključnom historijskom trenutku za Siriju.
Radman se u Damasku sastao sa sirijskim kolegom Esadom Hasanom Seybanijem u palati Tishrin, nakon čega su održali i zajedničku konferenciju za novinare.
"Hrvatska je spremna otvoriti ambasadu u Damasku i radit ćemo na tome s našim sirijskim partnerima", poručio je Radman na konferenciji.
Radman je istakao i da Hrvatska pozdravlja napore usmjerene ka stabilizaciji Sirije te ukidanje američkih i evropskih sankcija vidi kao pozitivan korak ka obnovi ratom razorene zemlje.
"Podržavamo sveobuhvatan proces stabilizacije i obnove Sirije. Iskreno se nadamo da će sirijski narod uspješno prevazići izazove i obnoviti državu", dodao je.
Također je podsjetio na pomoć koju Hrvatska pruža sirijskim izbjeglicama u Jordanu, navodeći kako su ponosni na tu humanitarnu podršku.
S druge strane, šef sirijske diplomatije Seybani je poručio da je današnji susret označio početak nove faze odnosa između Sirije i Hrvatske, zasnovane na međusobnom poštovanju.
Najavio je da će Sirija, nakon ukidanja određenih međunarodnih ograničenja, raditi na konkretnim oblicima saradnje s međunarodnim partnerima.
Ukazujući na hrvatsko iskustvo u poslijeratnom oporavku, Seybani je izjavio da bi to iskustvo moglo biti korisno za Siriju.
Govoreći o trenutnoj sigurnosnoj situaciji, Seybani je osudio izraelske napade na sirijsku teritoriju, nazivajući ih očiglednim kršenjem međunarodnog prava te je apelovao na međunarodnu zajednicu da pozove Izrael na odgovornost.
Današnji sastanak ocijenjen je kao važan korak ka normalizaciji odnosa između Hrvatske i Sirije, ali i prema širem uključivanju Sirije u međunarodne tokove nakon godina izolacije.