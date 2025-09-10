Ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je tokom zvanične posjete Siriji da je Hrvatska spremna otvoriti ambasadu u glavnom gradu Damasku, naglašavajući važnost obnavljanja diplomatskih odnosa u ovom, kako je rekao, ključnom historijskom trenutku za Siriju.

Radman se u Damasku sastao sa sirijskim kolegom Esadom Hasanom Seybanijem u palati Tishrin, nakon čega su održali i zajedničku konferenciju za novinare.

"Hrvatska je spremna otvoriti ambasadu u Damasku i radit ćemo na tome s našim sirijskim partnerima", poručio je Radman na konferenciji.

Radman je istakao i da Hrvatska pozdravlja napore usmjerene ka stabilizaciji Sirije te ukidanje američkih i evropskih sankcija vidi kao pozitivan korak ka obnovi ratom razorene zemlje.

"Podržavamo sveobuhvatan proces stabilizacije i obnove Sirije. Iskreno se nadamo da će sirijski narod uspješno prevazići izazove i obnoviti državu", dodao je.

Također je podsjetio na pomoć koju Hrvatska pruža sirijskim izbjeglicama u Jordanu, navodeći kako su ponosni na tu humanitarnu podršku.