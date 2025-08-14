REGIJA
Vučić: Neće biti građanskog rata, nemamo namjeru angažirati vojsku
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u srijedu navečer, u valu novih protuvladinih prosvjeda, optužio prosvjednike za nasilje, dodao je kako država nema namjeru angažirati vojsku i da građanskog rata neće biti.
Vučić se javnosti obratio nešto prije ponoći nakon što su u više gradova diljem Srbije - napose u Novom Sadu, Beogradu i Nišu - organizirani prosvjedi zbog nasilja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) protiv građana na prosvjednim okupljanjima dan ranije Vrbasu i Bačkoj Palanci.

U incidentima u Novom Sadu, prema Vučićevim riječima, u srijedu navečer je ozlijeđeno više od 60 građana. Dodao je da je ozlijeđeno 16 policajaca, među kojima dvojica s težim ozljedama čeljusti i prsa.

Srbijanski je predsjednik kazao da se "uspostavlja kontrola" i da će na ulice izaći veći broj policajaca, prenosi Hina.

"Večeras je teška večer za građane Srbije. Važno je da smo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom za sada uspjeli sačuvati mir", rekao je Vučić.

On je u dramatičnom tonu ustvrdio kako je u Novom Sadu "do prije nekoliko minuta bilo pitanje hoće li preživjeti oko 300 građana koji su čuvali svoju kuću", aludirajući na pristaše SNS-a okupljene ispred novosadskog sjedišta stranke koji su se, kako je rekao, "suprotstavili batinašima i blokaderima".

Građani koji su prosvjedovali protiv Vučića i vladajućeg SNS-a tvrde, pak, suprotno – da su njih napale pristaše SNS-a, među kojima su, kako su kazali, ljudi sa "sumnjivom prošlošću", angažirani da izazivaju incidente i isprovociraju intervenciju policije.

Prosvjednici tvrde da ih je na ulice izvela politika vladajuće stranke i srbijanskog predsjednika Vučić koji ustrajno odbijaju uspostaviti vladavinu prava, urediti institucije, provesti istragu i istjerati na čistac sve odgovorne za pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine kada je poginulo 16 ljudi.

Nakon novosadske tragedije u studenom prošle godine uslijedio je val prosvjeda u kojima je nastao studentski pokret koji traži uređeno društvo vladavine prava i suzbijanje korupcije, rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja.

Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast zasad odbija učiniti.

Prosvjedi u više gradova Srbije nastavljeni su i poslije ponoći, javili su beogradski mediji.

