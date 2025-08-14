Dok se aktivnosti na kontroli požara u blizini Gramša u centralnoj Albaniji nastavljaju, vatrogasci iz Korče i Pusteca su također raspoređeni u regiju.

Albanski ministar odbrane Pirro Vengu je u objavi na Facebooku rekao da je na ovom popdručju "svaka minuta važna".

"Kako bi pomogli lokalnim hitnim slučajevima i Oružanim snagama u tom području, vatrogasci iz Korče i Pusteca su također raspoređeni, kako bi konačno zatvorili teški front i eliminirali svaku mogućnost ponovnog aktiviranja požara", dodao je.

U međuvremenu, u saopštenju Državne policije, od početka juna do 14. augusta, navodi se kako je identificirano 137 piromana, od kojih je 46 uhapšeno, dok je 91 krivično gonjen.