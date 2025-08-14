REGIJA
Albanija nastavlja borbu s požarima, identifikovano čak 137 piromana
Policija identificiral 137 piromana, od kojih je 46 uhapšeno, dok je 91 krivično gonjen.
Dok se aktivnosti na kontroli požara u blizini Gramša u centralnoj Albaniji nastavljaju, vatrogasci iz Korče i Pusteca su također raspoređeni u regiju.

Albanski ministar odbrane Pirro Vengu je u objavi na Facebooku rekao da je na ovom popdručju "svaka minuta važna".

"Kako bi pomogli lokalnim hitnim slučajevima i Oružanim snagama u tom području, vatrogasci iz Korče i Pusteca su također raspoređeni, kako bi konačno zatvorili teški front i eliminirali svaku mogućnost ponovnog aktiviranja požara", dodao je.

U međuvremenu, u saopštenju Državne policije, od početka juna do 14. augusta, navodi se kako je identificirano 137 piromana, od kojih je 46 uhapšeno, dok je 91 krivično gonjen.

"Poziv svim stanovnicima: ne paliti vatru za spaljivanje poljoprivrednog otpada ili za čišćenje teritorije, bez obavještavanja i poduzimanja mjera s nadležnim organima", saopštila je Državna policija.

Vlasti su u srijedu pozvale na evakuaciju u vezi s požarima u Gramshu i Delvini.

Nacionalna agencija za civilnu zaštitu (AKMC) također je saopštila da se na terenu nalazi preko 10 hiljada pripadnika snaga za hitne slučajeve, pod koordinacijom AKMC-a.

