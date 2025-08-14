Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) upozorila je na "zabrinjavajuće trendove" u vezi s upotrebom dronova u zračnom prostoru zemlje, posebno na prostoru oko Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
U periodu od decembra 2024. do jula 2025. u radijusu od 10 kilometara oko piste Međunarodnog aerodroma Sarajevo BHANSA registrovala je 2.957 letova dronova, prosječno 13 dnevno.
"Najaktivniji mjesec bio je juni 2025. s više od 540 letova. Zabilježeno je čak 368 bliskih susreta s pilotiranim avionima, pri čemu je najmanja izmjerena udaljenost bila svega 215 metara", navodi BHANSA.
Subote se izdvajaju kao dani s najvećim prometom (prosječno 530 letova mjesečno).
Upozoravaju da "iako većina dronova teži manje od 250 grama, čak i najmanji modeli mogu predstavljati ozbiljan rizik ako se nađu na putu putničkog aviona", ukazujući kako pravila i tehnički kapaciteti za upravljanje ovim letjelicama ne prate tempo tržišta.
Iz BHANSA-e dodaju kako je zbog svega navedenog usvajanje izmjena Zakona o BHANSA-i nužno i hitno.
"Ovi podaci jasno pokazuju da sadašnji sistem, bez tehnološkog iskoraka koji donosi novi zakon, više neće moći odgovoriti na izazove sigurnog upravljanja sve većim brojem dronova", kazao je direktor BHANSA-e Davorin Primorac.
Naveo je kako svako odgađanje usvajanja izmjena Zakona "produžava period u kojem sigurnost našeg zračnog prostora zavisi od zastarjelih rješenja, u našem slučaju zakonodavnom okviru starom 15 godina".
Iako upotreba dronova u zračnom prostoru BiH posljednjih godina bilježi snažan rast u svim oblastima ovakav razvoj nosi i ozbiljne sigurnosne izazove.
"Pravila i tehnički kapaciteti za upravljanje ovim letjelicama ne prate tempo tržišta, zbog čega je usvajanje izmjena Zakona o BHANSA-i postalo nužno i hitno", dodaje BHANSA u saopćenju.
Navode kako su predložene izmjene Zakona o BHANSA-i koje otvaraju put uvođenju U-space tehnologije kao naprednog, automatizovanog sistema za upravljanje prometom bespilotnih letjelica. Sistem omogućava sigurnu integraciju dronova u civilne i komercijalne operacije, otvarajući nove mogućnosti za industriju, poljoprivredu, logistiku i hitne službe.
"Važna prednost je što će U-space biti povezan s evropskim mrežama, pa će dronovi moći raditi i u prekograničnim misijama, uz razmjenu podataka u realnom vremenu. Za razliku od sadašnje prakse, gdje se letovi odobravaju kroz uspostavu posebnih zona, U-space će taj proces automatizovati odnosno skratiti rokove, pojednostaviti proceduru i olakšati rad pilotima dronova", navodi BHANSA.
Dodaju kako se sigurno korištenje dronova u BiH oslanja se na dvije institucije, Direkciju za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) i BHANSA-u. Dok prva donosi regulatorni okvir usklađen s regulativom EU-a, a uvođenjem nove tehnologije, druga agencija bi bila zadužena za operativni dio koji podrazumijeva upravljanje zračnim prostorom i izdavanje dozvola za let.
"Ona bi pratila dronove u realnom vremenu, osiguravala da ne dođe do međusobnih konflikata, kao ni do konflikata s komercijalnim avionima ili drugim letjelicama, te ih na taj način sigurno uključivala u postojeći zračni promet", navodi BHANSA.
Danas BHDCA osigurava registraciju operatora, online obuku i ispite za pilote te dodjelu jedinstvenog ID broja svakom dronu. To je prvi korak ka sigurnom letenju. BHANSA osigurava da piloti prijave datum, vrijeme, lokaciju, visinu i trajanje leta i provjerava sve sigurnosne uslove prije izdavanja dozvole. Rokovi za prijavu zavise od vrste prostora: najmanje sedam dana unaprijed za trajne zone i 20 dana za privremene.
"Let bez odobrenja BHANSA-e je nezakonit i predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik", poručuju.