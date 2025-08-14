Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) upozorila je na "zabrinjavajuće trendove" u vezi s upotrebom dronova u zračnom prostoru zemlje, posebno na prostoru oko Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

U periodu od decembra 2024. do jula 2025. u radijusu od 10 kilometara oko piste Međunarodnog aerodroma Sarajevo BHANSA registrovala je 2.957 letova dronova, prosječno 13 dnevno.

"Najaktivniji mjesec bio je juni 2025. s više od 540 letova. Zabilježeno je čak 368 bliskih susreta s pilotiranim avionima, pri čemu je najmanja izmjerena udaljenost bila svega 215 metara", navodi BHANSA.

Subote se izdvajaju kao dani s najvećim prometom (prosječno 530 letova mjesečno).

Upozoravaju da "iako većina dronova teži manje od 250 grama, čak i najmanji modeli mogu predstavljati ozbiljan rizik ako se nađu na putu putničkog aviona", ukazujući kako pravila i tehnički kapaciteti za upravljanje ovim letjelicama ne prate tempo tržišta.

Iz BHANSA-e dodaju kako je zbog svega navedenog usvajanje izmjena Zakona o BHANSA-i nužno i hitno.

"Ovi podaci jasno pokazuju da sadašnji sistem, bez tehnološkog iskoraka koji donosi novi zakon, više neće moći odgovoriti na izazove sigurnog upravljanja sve većim brojem dronova", kazao je direktor BHANSA-e Davorin Primorac.

Naveo je kako svako odgađanje usvajanja izmjena Zakona "produžava period u kojem sigurnost našeg zračnog prostora zavisi od zastarjelih rješenja, u našem slučaju zakonodavnom okviru starom 15 godina".