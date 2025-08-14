REGIJA
Richard Holtzapple preuzeo čelnu poziciju Misije OSCE-a u BiH
Karijerni diplomata Ministarstva vanjskih poslova SAD-a na toj poziciji naslijedio je dosadašnjeg ambasadora Briana Aggelera.
14 August 2025

Richard Holtzapple, karijerni diplomata Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, u četvrtak je preuzeo dužnost šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

On je na toj poziciji zamijenio dosadašnjeg ambasadora OSCE-a u BiH Briana Aggelera.

Ambasador Holtzapple radio je kao zamjenik stalnog predstavnika SAD-a u NATO-u u Briselu, od 2021. do 2024. godine. Prethodno je radio kao zamjenik šefa Misije i otpravnik poslova pri Ambasadi SAD-a u Beninu, gdje je rukovodio radom tima od 300 osoba te radio na implementaciji američke pomoći zemlji, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH.

Navodi se kako ima značajno diplomatsko iskustvo u Jugoistočnoj Evropi, koje datira još od prvog diplomatskog zadatka (od 1992. do 1995. godine) u Ambasadi SAD-a u Hrvatskoj, nakon čega je obavljao dužnost političkog savjetnika pri Prelaznoj upravi Ujedinjenih nacija za istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srem (UNTAES) u periodu od 1996. do 1997. Radio je i kao viši rukovodilac Programa za Kosovo i Crnu Goru pri Nacionalnom demokratskom institutu te u dva navrata kao direktor za Balkan pri Vijeću za nacionalnu sigurnost u Bijeloj kući.

U Vašingtonu je, između ostalog, rukovodio radom Ureda za OSCE i NATO pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a te Ureda za odnose s Evropskom unijom, a bio je i jedan od predavača Univerziteta za nacionalnu odbranu, gdje je predavao ekonomiju i strateško razmišljanje. Obavljao je i druge dužnosti u inostranstvu - u Kinšasi, Džibutiju i Parizu.

Holtzapple je magistar iz oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne ekonomije Fakulteta za napredne međunarodne studije pri "Johns Hopkins" Univerzitetu u Washingtonu, a prethodno je diplomirao u oblasti međunarodnih odnosa na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji. Govori engleski, hrvatski i francuski jezik. Oženjen je i otac dvoje odrasle djece.


