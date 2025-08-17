Načelnik Generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir odobrio je u nedjelju plan prelaska u “narednu fazu” rata u Gazi, najavljujući intenziviranje udara na Gazu uz istovremeni pritisak na ponovnu okupaciju palestinske teritorije, javlja Anadolu.

“Danas odobravamo plan za narednu fazu rata”, citiran je Zamir u vojnom saopćenju tokom obilaska terena u Pojasu Gaze.

On je ustvrdio da je izraelska vojska ostvarila ciljeve operacije “Gideonova kola”, ofanzive pokrenute u maju s ciljem širenja okupacije enklave i potpunog protjerivanja Palestinaca iz sjevernog dijela Gaze.

“Nastavit ćemo održavati zamah operacije ‘Gideonova kola’ dok se fokusiramo na Gazu”, poručio je Zamir i dodao:

“Nastavit ćemo s udarima sve do konačnog poraza Hamasa.”