Načelnik Generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir odobrio je u nedjelju plan prelaska u “narednu fazu” rata u Gazi, najavljujući intenziviranje udara na Gazu uz istovremeni pritisak na ponovnu okupaciju palestinske teritorije, javlja Anadolu.
“Danas odobravamo plan za narednu fazu rata”, citiran je Zamir u vojnom saopćenju tokom obilaska terena u Pojasu Gaze.
On je ustvrdio da je izraelska vojska ostvarila ciljeve operacije “Gideonova kola”, ofanzive pokrenute u maju s ciljem širenja okupacije enklave i potpunog protjerivanja Palestinaca iz sjevernog dijela Gaze.
“Nastavit ćemo održavati zamah operacije ‘Gideonova kola’ dok se fokusiramo na Gazu”, poručio je Zamir i dodao:
“Nastavit ćemo s udarima sve do konačnog poraza Hamasa.”
Prošle sedmice izraelski sigurnosni kabinet podržao je plan premijera Benjamina Netanyahua o potpunoj reokupaciji Gaze, što je izazvalo međunarodne osude i proteste u samom Izraelu, uz upozorenja da bi takav potez značio “smrtnu presudu” za izraelske taoce koje Hamas drži u enklavi.
Zamir je rekao da plan reokupacije predstavlja dio dugoročne strategije čiji je cilj “udariti na sve komponente osovine, a prije svega na Iran”.
Plan predviđa zauzimanje Gaze tako što bi gotovo milion stanovnika bilo protjerano na jug, potom okruživanje Gaze i izvođenje upada u gradske četvrti. Druga faza obuhvatila bi ponovno preuzimanje izbjegličkih kampova u centralnoj Gazi, od kojih je veliki dio već sravnjen sa zemljom.
Izrael je od oktobra 2023. godine ubio više od 61.900 Palestinaca u Gazi, dok je vojna kampanja razorila enklavu i dovela je na ivicu gladi.
Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.