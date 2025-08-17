RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Izraelski načelnik Generalštaba odobrio “narednu fazu” rata u Gazi
Danas odobravamo plan za narednu fazu rata, citiran je Zamir u vojnom saopćenju tokom obilaska terena u Pojasu Gaze.
Izraelski načelnik Generalštaba odobrio “narednu fazu” rata u Gazi
“Danas odobravamo plan za narednu fazu rata”, citiran je Zamir u vojnom saopćenju tokom obilaska terena u Pojasu Gaze. / AP
17 August 2025

Načelnik Generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir odobrio je u nedjelju plan prelaska u “narednu fazu” rata u Gazi, najavljujući intenziviranje udara na Gazu uz istovremeni pritisak na ponovnu okupaciju palestinske teritorije, javlja Anadolu.

“Danas odobravamo plan za narednu fazu rata”, citiran je Zamir u vojnom saopćenju tokom obilaska terena u Pojasu Gaze.

On je ustvrdio da je izraelska vojska ostvarila ciljeve operacije “Gideonova kola”, ofanzive pokrenute u maju s ciljem širenja okupacije enklave i potpunog protjerivanja Palestinaca iz sjevernog dijela Gaze.

“Nastavit ćemo održavati zamah operacije ‘Gideonova kola’ dok se fokusiramo na Gazu”, poručio je Zamir i dodao:

“Nastavit ćemo s udarima sve do konačnog poraza Hamasa.”

Preporučeno

Prošle sedmice izraelski sigurnosni kabinet podržao je plan premijera Benjamina Netanyahua o potpunoj reokupaciji Gaze, što je izazvalo međunarodne osude i proteste u samom Izraelu, uz upozorenja da bi takav potez značio “smrtnu presudu” za izraelske taoce koje Hamas drži u enklavi.

Zamir je rekao da plan reokupacije predstavlja dio dugoročne strategije čiji je cilj “udariti na sve komponente osovine, a prije svega na Iran”.

Plan predviđa zauzimanje Gaze tako što bi gotovo milion stanovnika bilo protjerano na jug, potom okruživanje Gaze i izvođenje upada u gradske četvrti. Druga faza obuhvatila bi ponovno preuzimanje izbjegličkih kampova u centralnoj Gazi, od kojih je veliki dio već sravnjen sa zemljom.

Izrael je od oktobra 2023. godine ubio više od 61.900 Palestinaca u Gazi, dok je vojna kampanja razorila enklavu i dovela je na ivicu gladi.

Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us