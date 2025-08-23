Antidejtonski i protupravni akti, usvojeni u Narodnoj skupštini RS (NSRS) 22.8.2025, još jednom dokazuju da smijenjeni predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik i njegovi najbliži saradnici ne odustaju od opasne politike destabilizacije Bosne i Hercegovine. Oni nastavljaju s neodgovornim aktivnostima koje ugrožavaju mir, nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, poručio je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, " povodom najnovijih antidejtonskih i antiustavnih aktivnosti organa vlasti bh. entiteta RS".

-Prateći ga u njegovim očajničkim potezima, kojim se bez sumnje krši i na drugi način ne poštuje konačna i izvršna odluka Suda BiH, čelnici entitetskih institucija direktno krše Krivični zakon BiH koji za takva djela propisuje kaznu zatvora i do pet godina, ali i zabranu rada u javnim organima - ističe Bećirović.

Protupravni akti NSRS, kako dodaje, predstavljaju flagrantno kršenje Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Takvi akti su pravno ništavni, politički destruktivni i duboko destabilizirajući.

- Riječ je o aktivnostima koje predstavljaju teško krivično djelo. Ni Ustavom BiH, niti bilo kojim važećim zakonom, entitetima nije dato pravo da osporavaju ili poništavaju odluke državnih institucija, a posebno ne da putem referenduma preispituju pravosnažne sudske presude. Nadalje, protupravni akti NSRS nemaju nikakvo uporište u pravu i ne proizvode pravne učinke. Oni isključivo doprinose destruktivnoj politici urušavanja vladavine prava i nastavka samoizolacije bh. entiteta RS - kazao je Bećirović.