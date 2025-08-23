Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Specijalni predstavnik EU-a u BiH poručili su da je presuda Suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Milorada Dodika konačna i obavezujuća i da se mora poštovati.
"Podvrgavanje sudske presude javnom glasanju u suprotnosti je s vladavinom prava i nezavisnošću sudskih organa", poručila je Delegacija u objavi na platformi društvenih medija kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Delegacija je poručila da od vlasti bh. entiteta Republike Srpske očekuju deeskalaciju.
"Očekujemo od vlasti Republike Srpske da deeskaliraju situaciju i poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine", navodi se u objavi.
Milorad Dodik, kojem je prestao mandat predsjednika RS-a odlukom Centralne izborne komisije donesenom nakon presude Suda Bosne i Hercegovine, izjavio je da će referendum u tom entitetu biti održan 25. oktobra.
Najavio je to nakon što je Apelacioni odjel Suda BiH odbio njegovu žalbu na odluku CIK-a BiH o prestanku mandata predsjednika RS-a.
"Dakle, pitanje na referendumu će biti - da li ovaj narod prihvata da Christian Schmidt ruši ustavni poredak RS-a i da vanustavni sud odlukama smjenjuje funkcionere koje je narod izabrao, s određenim modifikacijama, ali to je suština", kazao je Dodik.
Kazao je kako će Narodna skupština RS donijeti zaključke među kojima će biti i onaj da prijevremeni izbori za predsjednika RS-a "ne trebaju biti raspisani".
Dodiku je oduzet mandat odlukom Centralne izborne komisije (CIK) BiH, koju je potvrdilo Apelaciono vijeće Suda BiH. Mandat mu je oduzet zbog pravosnažne presude Suda BiH zbog neizvršenja odluka visokog predstavnika u BiH, koja je donesena u julu.
Dodik je dobio godinu dana zatvora, što je otkupio uplatom 18.700 eura (36.500 KM), te šest godina zabrane političkog djelovanja. U skladu s drugim dijelom presude, oduzet mu je mandat te je on, od 12. juna, izgubio mjesto predsjednika RS-a.