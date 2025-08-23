Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Specijalni predstavnik EU-a u BiH poručili su da je presuda Suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Milorada Dodika konačna i obavezujuća i da se mora poštovati.

"Podvrgavanje sudske presude javnom glasanju u suprotnosti je s vladavinom prava i nezavisnošću sudskih organa", poručila je Delegacija u objavi na platformi društvenih medija kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Delegacija je poručila da od vlasti bh. entiteta Republike Srpske očekuju deeskalaciju.

"Očekujemo od vlasti Republike Srpske da deeskaliraju situaciju i poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine", navodi se u objavi.

Milorad Dodik, kojem je prestao mandat predsjednika RS-a odlukom Centralne izborne komisije donesenom nakon presude Suda Bosne i Hercegovine, izjavio je da će referendum u tom entitetu biti održan 25. oktobra.