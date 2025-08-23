Muzej genocida u Srebrenici, koji je zvanično otvoren 11. jula ove godine, od naredne sedmice otvara vrata i za sve posjetioce Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari kao najveće mjesto sjećanja i edukacije o genocidu, s misijom da istina o julu 1995. nikada ne bude zaboravljena.
Muzej genocida u Srebrenici, koji obuhvata period od 1992. godine, genocid nad Bošnjacima i period nakon ljeta 1995. godine, kada je počela borba na pronalaženju i identifikaciji ubijenih, otvoren je zvanično 11. jula u kompleksu Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari. Zbog tehničkih razloga široj javnosti vrata otvara od naredne sedmice.
U muzeju su postavljene instalacije mjesta masovnih egzekucija, odnosno replika onoga kako je izgledalo jedno od mjesta masovnih egzekucija, Dom kulture u Pilici.
Među instalacijama su i masovne grobnice, kao i artefakti koji su pronađeni u masovnim grobnicama, predmeti koji su pripadali žrtvama genocida, lične priče preživjelih, majki Srebrenice... Jedan od zidova Muzeja genocida je posvećen fotografijama žrtava genocida.
Julskom zvaničnom otvaranju je prisustvovao predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turkiye (TBMM) Numan Kurtulmus. Dočekali su ga članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić i predsjednik Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) Serkan Kayalar.
Projekat izgradnje Muzeja je počeo 2021. godine pod pokroviteljstvom predsjednika Turkiye Recepa Tayyipa Erdogana. Projekat je finansirala Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA).
Smješten je na oko 4.500 kvadratnih metara, a u jednoj od hala bivše Fabrike akumulatora u kojoj su bile smještene izbjeglice.
Muzejski prostor posjetili su predstavnici medija, uključujući i agenciju Anadolu, a Azir Osmanović, kustos Memorijalnog centra Srebrenica, rekao je da ovaj prostor nije samo muzej, već i trajni podsjetnik na prošlost, opomena za budućnost i mjesto učenja i razumijevanja.
Istakao je da je ovo najveća izložba o genocidu u Srebrenicu u svijetu.
"Ovaj muzej nije samo prostor, on je trajni podsjetnik na prošlost i opomena budućim generacijama. Uloga medija u prenošenju istine o Srebrenici je neprocjenjiva, stoga je muzej trajni podsjetnik na prošlost, opomena za budućnost i mjesto učenja i razumijevanja”, rekao je kustos koji je proteklih godina predvodio stručni tim Memorijalnog centra u realizaciji ovog projekta.
Ukazao na to da se muzej nalazi na historijskoj lokaciji, u hali u kojoj posjetioci mogu vidjeti i osjetiti kroz kakva patnje su stanovnici Podrinja prolazili tokom genocida.