Muzej genocida u Srebrenici, koji je zvanično otvoren 11. jula ove godine, od naredne sedmice otvara vrata i za sve posjetioce Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari kao najveće mjesto sjećanja i edukacije o genocidu, s misijom da istina o julu 1995. nikada ne bude zaboravljena.

Muzej genocida u Srebrenici, koji obuhvata period od 1992. godine, genocid nad Bošnjacima i period nakon ljeta 1995. godine, kada je počela borba na pronalaženju i identifikaciji ubijenih, otvoren je zvanično 11. jula u kompleksu Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari. Zbog tehničkih razloga široj javnosti vrata otvara od naredne sedmice.

U muzeju su postavljene instalacije mjesta masovnih egzekucija, odnosno replika onoga kako je izgledalo jedno od mjesta masovnih egzekucija, Dom kulture u Pilici.

Među instalacijama su i masovne grobnice, kao i artefakti koji su pronađeni u masovnim grobnicama, predmeti koji su pripadali žrtvama genocida, lične priče preživjelih, majki Srebrenice... Jedan od zidova Muzeja genocida je posvećen fotografijama žrtava genocida.

Julskom zvaničnom otvaranju je prisustvovao predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turkiye (TBMM) Numan Kurtulmus. Dočekali su ga članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić i predsjednik Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) Serkan Kayalar.

Projekat izgradnje Muzeja je počeo 2021. godine pod pokroviteljstvom predsjednika Turkiye Recepa Tayyipa Erdogana. Projekat je finansirala Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA).