REGIJA
2 minuta čitanja
MC Srebrenica: Najveća svjetska izložba o genocidu u Srebrenici otvara vrata posjetiocima
Realiziran pod pokroviteljstvom predsjednika Turkiye Recepa Tayyipa Erdogana, ovaj projekat nije samo muzej, već i trajni podsjetnik na prošlost, opomena za budućnost i mjesto učenja i razumijevanja.
MC Srebrenica: Najveća svjetska izložba o genocidu u Srebrenici otvara vrata posjetiocima
Smješten je na oko 4.500 kvadratnih metara, a u jednoj od hala bivše Fabrike akumulatora u kojoj su bile smještene izbjeglice. / AA
23 August 2025

Muzej genocida u Srebrenici, koji je zvanično otvoren 11. jula ove godine, od naredne sedmice otvara vrata i za sve posjetioce Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari kao najveće mjesto sjećanja i edukacije o genocidu, s misijom da istina o julu 1995. nikada ne bude zaboravljena.

Muzej genocida u Srebrenici, koji obuhvata period od 1992. godine, genocid nad Bošnjacima i period nakon ljeta 1995. godine, kada je počela borba na pronalaženju i identifikaciji ubijenih, otvoren je zvanično 11. jula u kompleksu Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari. Zbog tehničkih razloga široj javnosti vrata otvara od naredne sedmice.

U muzeju su postavljene instalacije mjesta masovnih egzekucija, odnosno replika onoga kako je izgledalo jedno od mjesta masovnih egzekucija, Dom kulture u Pilici.

Među instalacijama su i masovne grobnice, kao i artefakti koji su pronađeni u masovnim grobnicama, predmeti koji su pripadali žrtvama genocida, lične priče preživjelih, majki Srebrenice... Jedan od zidova Muzeja genocida je posvećen fotografijama žrtava genocida.

Julskom zvaničnom otvaranju je prisustvovao predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turkiye (TBMM) Numan Kurtulmus. Dočekali su ga članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić i predsjednik Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) Serkan Kayalar.

Projekat izgradnje Muzeja je počeo 2021. godine pod pokroviteljstvom predsjednika Turkiye Recepa Tayyipa Erdogana. Projekat je finansirala Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA).

Preporučeno

Smješten je na oko 4.500 kvadratnih metara, a u jednoj od hala bivše Fabrike akumulatora u kojoj su bile smještene izbjeglice.

Muzejski prostor posjetili su predstavnici medija, uključujući i agenciju Anadolu, a Azir Osmanović, kustos Memorijalnog centra Srebrenica, rekao je da ovaj prostor nije samo muzej, već i trajni podsjetnik na prošlost, opomena za budućnost i mjesto učenja i razumijevanja.

Istakao je da je ovo najveća izložba o genocidu u Srebrenicu u svijetu.

"Ovaj muzej nije samo prostor, on je trajni podsjetnik na prošlost i opomena budućim generacijama. Uloga medija u prenošenju istine o Srebrenici je neprocjenjiva, stoga je muzej trajni podsjetnik na prošlost, opomena za budućnost i mjesto učenja i razumijevanja”, rekao je kustos koji je proteklih godina predvodio stručni tim Memorijalnog centra u realizaciji ovog projekta.

Ukazao na to da se muzej nalazi na historijskoj lokaciji, u hali u kojoj posjetioci mogu vidjeti i osjetiti kroz kakva patnje su stanovnici Podrinja prolazili tokom genocida.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us