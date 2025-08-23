Svečanosti je prisustvovao i reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (IZ BiH) Husein-ef. Kavazović, koji je poručio da je ova džamija zajedničko dobro ljudi ovog kraja, prenosi MINA.

"Izgradnja bilo kojeg objekta koji služi čovjeku i životu ima veliki značaj za mjesto u kome se gradi. To svakako unosi radost u srce svakog čovjeka", istaknuo je reisul-ulema Kavazović.

Posebno je podsjetio na važnu društvenu ulogu koju vjerski objekti trebaju imati u svakodnevnici.

"Ako vjerski objekt doista vrši svoju ulogu i ljude poziva vrijednostima vjere koje je ljudima otkrio dragi Bog, onda je on simbol i milosti i čovjekoljublja i čitav kraj obasjava svjetlom ljubavi i topline", napomenuo je reisul-ulema.

U prisustvu veleposlanika Palestine u BiH, reisul-ulema Kavazović je uputio poruku solidarnosti s palestinskim narodom.

"Mi smo narod koji je proživio genocid. Znamo i osjećamo nepravdu koja se čini narodu Palestine. Nažalost, nismo u stanju pomoći onako kako bismo željeli, ali našim dovama možemo zamoliti Boga da svojom moći pomogne ovom narodu", poručio je reisul-ulema.

Džamija u selu Ravno je sagrađena u 17. stoljeću, a srušena tijekom Drugog svjetskog rata. Jedan je od podsjetnika na zlo koje pokreće destrukciju, ali i plemenite vrijednosti, čiji su rezultati izgradnja i konstrukcija.

"Nikada ne zagovaramo mržnju, niti govorimo da naše međusobne razlike trebaju rezultirati odbojnošću", kazao je muftija travnički dr. Ahmed-ef. Adilović.