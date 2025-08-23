Svečanosti je prisustvovao i reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (IZ BiH) Husein-ef. Kavazović, koji je poručio da je ova džamija zajedničko dobro ljudi ovog kraja, prenosi MINA.
"Izgradnja bilo kojeg objekta koji služi čovjeku i životu ima veliki značaj za mjesto u kome se gradi. To svakako unosi radost u srce svakog čovjeka", istaknuo je reisul-ulema Kavazović.
Posebno je podsjetio na važnu društvenu ulogu koju vjerski objekti trebaju imati u svakodnevnici.
"Ako vjerski objekt doista vrši svoju ulogu i ljude poziva vrijednostima vjere koje je ljudima otkrio dragi Bog, onda je on simbol i milosti i čovjekoljublja i čitav kraj obasjava svjetlom ljubavi i topline", napomenuo je reisul-ulema.
U prisustvu veleposlanika Palestine u BiH, reisul-ulema Kavazović je uputio poruku solidarnosti s palestinskim narodom.
"Mi smo narod koji je proživio genocid. Znamo i osjećamo nepravdu koja se čini narodu Palestine. Nažalost, nismo u stanju pomoći onako kako bismo željeli, ali našim dovama možemo zamoliti Boga da svojom moći pomogne ovom narodu", poručio je reisul-ulema.
Džamija u selu Ravno je sagrađena u 17. stoljeću, a srušena tijekom Drugog svjetskog rata. Jedan je od podsjetnika na zlo koje pokreće destrukciju, ali i plemenite vrijednosti, čiji su rezultati izgradnja i konstrukcija.
"Nikada ne zagovaramo mržnju, niti govorimo da naše međusobne razlike trebaju rezultirati odbojnošću", kazao je muftija travnički dr. Ahmed-ef. Adilović.
Napomenuo je da je današnja svečanost prilika da se vjernici upitaju čemu ih uče džamije.
"Između ostalog, uče nas čistoći, redu, disciplini, držanju do dane riječi, jedinstvu i tome da budemo od onih koji promoviraju dobro i rade na tome da se suzbija sve što je loše", naglasio je muftija Adilović.
Inicijator obnove ove džamije je ministar obrane BiH Zukan Helez koji je podsjetio da primjeri međusobnog uvažavanja i pomaganja jesu i trebaju ostati stvarna slika naše domovine.
"Ova džamija pokazuje koliko možemo postići onda kada smo ujedinjeni s iskrenom namjerom. Izgradnja ove džamije bit će doprinos uzdizanju života na ovim prostorima. Kao i svakoj Božjoj kući, mi ćemo joj trebati i u narednom periodu, onako kako smo to učinili u procesu njene izgradnje, na čemu sam neizmjerno zahvalan svima vama", poručio je Helez.
Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bugojno Kemal-ef. Tokmić napomenuo je da otvorenje ove džamije podsjeća na obnovu duha, vjere i identiteta.
"Vjera se može pokušati zatrti, ali se ne može iščupati iz srca vjernika. Činjenica da su obnovu džamije pomogli pripadnici svih konfesija je pokazatelj da ljudskost dolazi prije svega drugoga onda kada se radi o dobru", kazao je efendija Tokmić.
U okviru programa donatorima su uručene zahvalnice i plakete, a dovu na kraju programa poručio je vojni muftija Nesib-ef. Hadžić.