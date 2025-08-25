Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUBBiH) u ponedjeljak je u Sarajevu obilježila 33. godišnjicu spaljivanja ove institucije, tada smještene u zgradi Vijećnice, kada je nestalo oko dva miliona knjiga i rukopisa.

Uprkos gubitku i neriješenom statusu, ova Biblioteka i dalje ostaje čuvar kulturne memorije i identiteta BiH, poručeno je u uvodnim obraćanjima zvanica.

Nakon intoniranja himne BiH, u uvodnom obraćanju prisutnim se obratila vršiteljica dužnosti direktorice NUBBiH-a Adisa Žero, podsjetivši na dane kada je zgrada Vijećnice, simbol Sarajeva, Bosne i Hercegovine i zajedničkog kulturnog nasljeđa, brutalno porušena i zapaljena.

Zahvalila je svima koji su koji su "pod kišom granata spasavali što su mogli spasiti", a odala je počast i prisjetila se i uposlenika Biblioteke koji su stradali dolazeći svakodnevno na posao, pokušavajući spasiti dragocjene spise.

Prisutnim se obratila i Hatidža Jakić iz kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koja je za Nacionalnu biblioteku kazala da se radi o instituciji koja pripada svim građanima BiH i koja je kroz decenije čuvala znanje, kulturu i identitet.

Ministrica obrazovanja i nauke Federacije Jasna Duraković u svom je obraćanju ukazala na značaj Vijećnice, nazvavši je simbolom "naše prošlosti i našeg kolektivno-kulturnog identiteta".

Napomenula je da je 25/26. augusta 1992. godine vatra uništila oko dva miliona knjiga, izuzetno vrijednih dokumenata i rukopisa.

"Uništena je ne samo biblioteka već i pisana riječ, historijska memorija i naslijeđe svih naroda BiH", istakla je.

Ambasador Velike Britanije u BiH Julian Reilly spaljivanje knjiga nazvao je zločinom.

"To je napad na sjećanje i identitet i samu dušu društva. To je pokušaj da se ospori kompleksnost i raznolikost koja obogaćuje ljudsko iskustvo i narod", istakao je.

Za publiku je bila pripremljena video projekcija "U plamenu sjećanja" koja svjedoči o ratnom stradanju NUBBiH.

Također su uručene zahvalnice pojedincima zaslužnim za podršku radu Biblioteke, dok je program obogaćen prigodnim muzičkim izvedbama Dine Rešidbegovića.

Za ovaj događaj pripremljena je i izložba "U plamenu sjećanja: iz novinskih članaka", nastala u saradnji NUBBiH i "Infobiro" digitalnog arhiva Mediacentra Sarajevo.