Ministar vanjskih poslova Njemačke Johann Wadephul smatra kako do trilateralnog sastanka SAD-a, Rusije i Ukrajine neće doći jer će izostati spremnost ruskog predsjednika Putina na pregovore.

Ministar vanjskih poslova Njemačke Johann Wadephul boravi u radnom posjetu Hrvatskoj gdje su održani bilateralni razgovori s hrvatskim ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.

Razgovori dvojice ministara bili su usmjereni na daljnje jačanje bilateralnih odnosa Hrvatske i Njemačke, kao i na aktualna međunarodna pitanja, s posebnim naglaskom na geopolitičku situaciju u svijetu i jugoistočnoj Europi te zajedničku podršku Ukrajini.

Ministar Grlić Radman izvijestio je kako su se u razgovoru posebno osvrnuli na rusku agresiju na suverenu Ukrajinu, ali i na patnje i stradanja civilnog stanovništva u Gazi.

Naglasio je važnost suradnje obrambenih industrija te njemačku pomoć u naoružavanu hrvatskih Oružanih snaga, kao i jačanje LNG terminala na Krku koji bi trebao u budućnosti biti spojen s Bavarskom.

„Složili smo se o važnosti daljnje čvrste europske podrške Ukrajini s ciljem osiguranja pravednog i trajnog mira bez promjene granica silom jer znamo kako bi se to negativno odrazilo i na sigurnost jugoistoka Europe i Zapadnog Balkana“, izjavio je Grlić Radman.

Hrvatski ministar je zahvalio na podršci Njemačke u procesu proširenja EU na istočno susjedstvo Hrvatske, posebno pritom istaknuvši važnost zadržavanja Bosne i Hercegovine na europskom putu, uz poštivanje konstitutivnosti triju naroda te pridržavanja Daytonskog sporazuma.

Govoreći nadalje o proširenju, hrvatski ministar je poručio kako je uz reforme potrebno provesti i suočavanja susjednih država s ratnom prošlošću uz procesuiranje ratnih zločina. Naglasio je kako je pronalaženje 1.748 nestalih osoba i humanitarno i civilizacijsko pitanje koje Hrvatska mora riješiti sa Srbijom i Crnom Gorom.