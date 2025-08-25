Ministar vanjskih poslova Njemačke Johann Wadephul smatra kako do trilateralnog sastanka SAD-a, Rusije i Ukrajine neće doći jer će izostati spremnost ruskog predsjednika Putina na pregovore.
Ministar vanjskih poslova Njemačke Johann Wadephul boravi u radnom posjetu Hrvatskoj gdje su održani bilateralni razgovori s hrvatskim ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.
Razgovori dvojice ministara bili su usmjereni na daljnje jačanje bilateralnih odnosa Hrvatske i Njemačke, kao i na aktualna međunarodna pitanja, s posebnim naglaskom na geopolitičku situaciju u svijetu i jugoistočnoj Europi te zajedničku podršku Ukrajini.
Ministar Grlić Radman izvijestio je kako su se u razgovoru posebno osvrnuli na rusku agresiju na suverenu Ukrajinu, ali i na patnje i stradanja civilnog stanovništva u Gazi.
Naglasio je važnost suradnje obrambenih industrija te njemačku pomoć u naoružavanu hrvatskih Oružanih snaga, kao i jačanje LNG terminala na Krku koji bi trebao u budućnosti biti spojen s Bavarskom.
„Složili smo se o važnosti daljnje čvrste europske podrške Ukrajini s ciljem osiguranja pravednog i trajnog mira bez promjene granica silom jer znamo kako bi se to negativno odrazilo i na sigurnost jugoistoka Europe i Zapadnog Balkana“, izjavio je Grlić Radman.
Hrvatski ministar je zahvalio na podršci Njemačke u procesu proširenja EU na istočno susjedstvo Hrvatske, posebno pritom istaknuvši važnost zadržavanja Bosne i Hercegovine na europskom putu, uz poštivanje konstitutivnosti triju naroda te pridržavanja Daytonskog sporazuma.
Govoreći nadalje o proširenju, hrvatski ministar je poručio kako je uz reforme potrebno provesti i suočavanja susjednih država s ratnom prošlošću uz procesuiranje ratnih zločina. Naglasio je kako je pronalaženje 1.748 nestalih osoba i humanitarno i civilizacijsko pitanje koje Hrvatska mora riješiti sa Srbijom i Crnom Gorom.
- "Ukrajina na prijelomnoj točki" - Njemački ministar Johann Wadephul ocijenio je kako se Ukrajina nalazi na prijelomnom točki, ali kako je ovo vrijeme važno i za širi sigurnosni okvir u Europi.
„Ukrajina treba našu punu podršku kako bi se uspjela braniti i dobro je da idemo u smjeru pregovora o miru, a sada je na Putinu da pokaže da je spreman raditi na pravednom miru i da nije tu samo da bi kupio vrijeme. No, u vezi s tim postoje još određene sumnje“, poručio je Wadephul.
„Neće biti mira bez Ukrajinaca i to je naše zajedničko europsko obećanje. Najbolje jamstvo protiv Putinove agresije je vojna spremnost Ukrajine“, dodao je.
Wadephul smatra kako do trilateralnog sastanka SAD-a, Rusije i Ukrajine neće doći jer će "izostati spremnost ruskog predsjednika Putina na pregovore."
Wadephul je poručio kako EU treba novi zamah za proširenje, na Ukrajinu, Moldaviju i države Zapadnog Balkana, a pritom je naglasio potrebu internih reformi unutar EU kako bi bila demokratski učvršćena i snažna.
„Ne smijemo prepustiti naše susjedstvo autokratima koji pokušavaju utjecati korupcijom, dezinformacijama ili koji nas pokušavaju dovesti u nove ovisnosti“, izjavio je Wadephul.
Njemački ministar Wadephul održao je uvodno izlaganje na Konferenciji veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske, a kasnije se sastao i s hrvatskim premijerom Andejem Plenkovićem.