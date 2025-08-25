REGIJA
Članovi Predsjedništva BiH Bećirović i Komšić odbili su uvrstiti u dnevni red današnje sjednice inicijativu člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović da se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nominuje za Nobelovu nagradu za mir.
Cvijanović je ranije uputila inicijativu Predsjedništvu BiH da predsjednika SAD-a Donalda Trumpa nominuje za Nobelovu nagradu za mir.

U obrazloženju ove inicijative, Cvijanović je istaknula da je tokom svog drugog mandata Trump svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprinijeli stabilizaciji brojnih svjetskih kriza.

“Jasno je da su diplomatski napori predsjednika Trumpa dali vidljive i opipljive rezultate u različitim dijelovima svijeta, od Evrope, preko Afrike do Azije i Bliskog istoka. Njegovim naporima je značajno unaprijeđena globalna bezbjednost i sigurnost”, navedeno je u njenoj inicijativi.

