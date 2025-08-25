Cvijanović je ranije uputila inicijativu Predsjedništvu BiH da predsjednika SAD-a Donalda Trumpa nominuje za Nobelovu nagradu za mir.

U obrazloženju ove inicijative, Cvijanović je istaknula da je tokom svog drugog mandata Trump svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprinijeli stabilizaciji brojnih svjetskih kriza.