Đurić najavio jačanje odnosa i nove sporazume Srbije i Konga
Srbijanski ministar je istakao da Srbija želi da Kongo kao jedan od njenih ključnih partnera na afričkom kontinentu ima veoma prominentno mesto na izložbi Ekspo 2027. godine.
Poručio je delegaciji Konga da su u Beogradu „kod svoje kuće“ i da su njihovi interesi takođe i srpski, a da je Srbija spremna da ih uvek podrži. / AA
25 August 2025

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u ponedeljak, nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova, Frankofonije i dijaspore Republike Kongo Žan-Klodom Gakosom, da je Srbija zainteresovana za saradnju koja će da proširi ugovornu bazu dve zemlje i naveo da će "naša država narednih meseci početi sa procesima koji će tome doprineti."

„U narednim mesecima započećemo i sa različitim drugim institucionalnim procesima kao što su komiteti za međusobnu ekonomsku saradnju, različiti bilateralni sporazumi o saradnji koji će našu ugovornu bazu da prošire“, rekao je Đurić na konferenciji za novinare u Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu.

On je istakao da Srbija želi da Kongo kao jedan od njenih ključnih partnera na afričkom kontinentu ima veoma prominentno mesto na izložbi Ekspo 2027. godine, preneo je Tanjug.

„Mislim da Evropa i svet mogu mnogo da nauče od naših prijatelja iz Konga i kada je u pitanju kultura, nauka, umetnost, ali i da to može da bude jedna fenomenalna prilika da se jedni drugima predstavimo u potpuno drugačijem svetu“, rekao je Đurić.

Poručio je delegaciji Konga da su u Beogradu „kod svoje kuće“ i da su njihovi interesi takođe i srpski, a da je Srbija spremna da ih uvek podrži.

„U delegaciji prijateljske Republike Kongo je i kandidat Republike Kongo za direktora UNESCO-a i mi smo razgovarali i o tome kako da unapredimo saradnju u multilateralnoj sferi. Siguran sam da će u narednom periodu ova saradnja samo da se razvija i da raste“, istakao je Đurić.

Dodao je da je saradnja sa Kongom orijentisana ka budućnosti i ka konkretnim ekonomskim projektima, kao i projektima saradnje u oblasti odbrane, obrazovanja, turizma.

“Želimo da vidimo što je moguće veći broj ljudi iz Srbije koji će turistički posećivati lepu i prijateljsku Republiku Kongo“, rekao je Đurić.

Pozvao je građane Srbije da posete Kongo zbog prirodnih lepota, gostoljubivosti stanovnika te zemlje i prijateljskog odnosa prema Srbiji, kao i da što više građana Konga poseti Srbiju.

“Takođe, želimo da u okviru programa obrazovne razmene, u okviru programa ‘Svet u Srbiji’ dolaze studenti i da imaju koristi od studiranja i učenja na našim univerzitetima“, istakao je Đurić.

