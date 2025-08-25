Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u ponedeljak, nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova, Frankofonije i dijaspore Republike Kongo Žan-Klodom Gakosom, da je Srbija zainteresovana za saradnju koja će da proširi ugovornu bazu dve zemlje i naveo da će "naša država narednih meseci početi sa procesima koji će tome doprineti."

„U narednim mesecima započećemo i sa različitim drugim institucionalnim procesima kao što su komiteti za međusobnu ekonomsku saradnju, različiti bilateralni sporazumi o saradnji koji će našu ugovornu bazu da prošire“, rekao je Đurić na konferenciji za novinare u Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu.

On je istakao da Srbija želi da Kongo kao jedan od njenih ključnih partnera na afričkom kontinentu ima veoma prominentno mesto na izložbi Ekspo 2027. godine, preneo je Tanjug.

„Mislim da Evropa i svet mogu mnogo da nauče od naših prijatelja iz Konga i kada je u pitanju kultura, nauka, umetnost, ali i da to može da bude jedna fenomenalna prilika da se jedni drugima predstavimo u potpuno drugačijem svetu“, rekao je Đurić.

Poručio je delegaciji Konga da su u Beogradu „kod svoje kuće“ i da su njihovi interesi takođe i srpski, a da je Srbija spremna da ih uvek podrži.