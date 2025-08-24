Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas sveobuhvatan paket novih ekonomskih mjera s ciljem poboljšanja životnog standarda građana, smanjenja inflacije i podrške domaćim proizvođačima.

U fokusu mjera su snižavanje trgovačkih marži, niže kamatne stope na kredite, jeftinija električna energija i ogrjev, kao i izmjene zakona o izvršenju i obezbjeđenju.

Ograničenje marži za 3.000 proizvoda

Vučić je najavio da će od naredne sedmice stupiti na snagu uredba o ograničenju trgovačkih marži za oko 3.000 proizvoda iz 23 grupe. Maksimalna marža biće ograničena na 20 odsto, a rabat na najviše 10 odsto.

"Želimo da povećamo kupovnu moć građana, smanjimo inflaciju i zaštitimo proizvođače i dobavljače. Ovo je jedan od najznačajnijih koraka koje smo preduzeli", rekao je Vučić, dodajući da su četiri najveća trgovačka lanca obuhvaćeni ovim mjerama, zajedno s još 20 maloprodajnih lanaca.

Proizvodi koji su obuhvaćeni ovom uredbom uključuju kućnu hemiju, sredstva za ličnu higijenu, rižu, tjestenine, meso, sir, jaja, voće, povrće, ulje, hljeb, konzervirane proizvode i drugo.

Niže kamate na kredite

Vučić je istakao da će nova mjera o smanjenju kamatnih stopa na keš, potrošačke i stambene kredite važiti za 65 posto zaposlenih i 92 posto penzionera s primanjima do 100.000 dinara.

"Do sada je kamatna stopa na dinarske kredite išla i do 11,35 posto, sada će maksimalna biti 7,5 posto, a Poštanska štedionica spustiće čak na 5,99 posto", naglasio je Vučić.

Za stambene kredite nominalna kamata biće smanjena za 0,5 indeksnih poena, a omogućeno je i refinansiranje postojećih kredita pod povoljnijim uslovima.

Jeftiniji ogrjev i struja