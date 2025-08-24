Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas sveobuhvatan paket novih ekonomskih mjera s ciljem poboljšanja životnog standarda građana, smanjenja inflacije i podrške domaćim proizvođačima.
U fokusu mjera su snižavanje trgovačkih marži, niže kamatne stope na kredite, jeftinija električna energija i ogrjev, kao i izmjene zakona o izvršenju i obezbjeđenju.
Ograničenje marži za 3.000 proizvoda
Vučić je najavio da će od naredne sedmice stupiti na snagu uredba o ograničenju trgovačkih marži za oko 3.000 proizvoda iz 23 grupe. Maksimalna marža biće ograničena na 20 odsto, a rabat na najviše 10 odsto.
"Želimo da povećamo kupovnu moć građana, smanjimo inflaciju i zaštitimo proizvođače i dobavljače. Ovo je jedan od najznačajnijih koraka koje smo preduzeli", rekao je Vučić, dodajući da su četiri najveća trgovačka lanca obuhvaćeni ovim mjerama, zajedno s još 20 maloprodajnih lanaca.
Proizvodi koji su obuhvaćeni ovom uredbom uključuju kućnu hemiju, sredstva za ličnu higijenu, rižu, tjestenine, meso, sir, jaja, voće, povrće, ulje, hljeb, konzervirane proizvode i drugo.
Niže kamate na kredite
Vučić je istakao da će nova mjera o smanjenju kamatnih stopa na keš, potrošačke i stambene kredite važiti za 65 posto zaposlenih i 92 posto penzionera s primanjima do 100.000 dinara.
"Do sada je kamatna stopa na dinarske kredite išla i do 11,35 posto, sada će maksimalna biti 7,5 posto, a Poštanska štedionica spustiće čak na 5,99 posto", naglasio je Vučić.
Za stambene kredite nominalna kamata biće smanjena za 0,5 indeksnih poena, a omogućeno je i refinansiranje postojećih kredita pod povoljnijim uslovima.
Jeftiniji ogrjev i struja
Vučić je najavio da će cijena ogrevnog drveta za određene kategorije građana biti niža za 36,7 posto u narednih šest mjeseci. Socijalno ugroženi građani i penzioneri plaćaće nižu cijenu, dok će 1.000 najugroženijih porodica dobiti po osam kubnih metara ogrjeva potpuno besplatno.
Takođe, uvedeni su popusti na električnu energiju za određene potrošače kako bi se ublažio udar poskupljenja.
Jedna od ključnih socijalnih mjera je, kako kaže Vučić, izmjena Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, kojom se zabranjuje oduzimanje jedine nekretnine do 60 kvadrata, naročito ako u njoj žive porodice s djecom.
"Nepravedno je da neko ostane bez krova nad glavom zbog dugova, posebno ako je riječ o jedinom stambenom prostoru. Ovom mjerom štitimo osnovno pravo na dom", rekao je Vučić.
Nastavak mjera u septembru
Najavljeno je i donošenje tri nova zakona o trgovini, o zaštiti potrošača i o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse. U zakonima će biti regulisana jasna pravila o isticanju cijena, visini rabata i zaštiti domaćih proizvođača.
Vučić je najavio da će drugi dio ekonomskog paketa biti predstavljen sredinom septembra, ističući da će obuhvatiti dodatne olakšice i podršku za još veći broj građana.
Najavio je i da će uskoro biti puštena u saobraćaj brza pruga od Novog Sada do Subotice, za putnički i teretni prevoz, čime se nastavlja modernizacija željeznica u Srbiji.
"Vjerujem da ćemo za 20 do 30 dana i za putnički i za teretni saobraćaj otvoriti prugu Beograd - Novi Sad - Subotica", rekao je Vučić.
Na kraju obraćanja u Palati Srbije, Vučić je poručio da su mjere rezultat brojnih zahtjeva građana i pozvao ih da nastave da ukazuju na probleme.
"Nema građanina koji neće osjetiti benefite ovih mjera. Ako smo nešto propustili, ispravićemo. Ovo je početak sveobuhvatne brige za narod", poručio je predsjednik Srbije.