Smješteno uz obalu smaragdne Une, samo nekoliko kilometara od Bihaća, naselje Golubić sve više plijeni pažnju turista, koji ostaju očarani prirodnim ljepotama i gostoprimstvom mještana.
Rijeka Una, njena čista voda, mirni tokovi i brojne plaže stvaraju savršeno okruženje za kupanje, pecanje, vožnju čamcem i uživanje u prirodi, a golubićki otočić u obliku srca je atrakcija za sve fotografije i romantike.
Ono što Golubić čini zaista posebnim jeste vedri duh, zajedništvo i gostoprimstvo njegovih mještana. Pripadnici različitih religija ovdje žive u harmoniji, a njihova otvorenost i srdačnost najčešće ostavljaju najjači utisak na posjetioce.
Sve više mještana prepoznaje potencijal turizma, obnavljaju se kuće za odmor, nude domaći proizvodi i organizuju autentični izleti uz Unu.
Ono što dodatno budi optimizam u ovom kraju jeste planirana izgradnja aerodroma u Golubiću. Mještani s velikim nadama gledaju na ovu investiciju, uvjereni da će upravo aerodrom otvoriti vrata novom valu posjetilaca iz cijelog svijeta i osnažiti lokalnu ekonomiju.
Golubić već sada zauzima važno mjesto na turističkoj mapi Bosne i Hercegovine, a njegova ljepota i autentičnost zalog su za nadu da će postati nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje prirode i iskrenog odmora.