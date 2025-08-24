Smješteno uz obalu smaragdne Une, samo nekoliko kilometara od Bihaća, naselje Golubić sve više plijeni pažnju turista, koji ostaju očarani prirodnim ljepotama i gostoprimstvom mještana.

Rijeka Una, njena čista voda, mirni tokovi i brojne plaže stvaraju savršeno okruženje za kupanje, pecanje, vožnju čamcem i uživanje u prirodi, a golubićki otočić u obliku srca je atrakcija za sve fotografije i romantike.

Ono što Golubić čini zaista posebnim jeste vedri duh, zajedništvo i gostoprimstvo njegovih mještana. Pripadnici različitih religija ovdje žive u harmoniji, a njihova otvorenost i srdačnost najčešće ostavljaju najjači utisak na posjetioce.