Povodom Dana nezavisnosti Ukrajine, u čast 34 godine od proglašenja samostalnosti te zemlje, na Cetinju je danas u organizaciji lokalne ukrajinske zajednice u ovom gradu, ali i Ambasade Ukrajine i Prijestolnice Cetinje, organizovan događaj, na kojem je razvijena zastava Ukrajine duga 34 metra.

Brojni građani Cetinja, ali i članovi ukrajinske zajednice su organizovali svečanu šetnju sa zastavom Ukrajine, a građani su pozvani da se pridruže i iskažu solidarnost s ukrajinskim narodom.

Okupljeni građani su učestvovali u obnavljanju žuto-plave boje na pločicama pored Dvorca kralja Nikole, u interaktivnom performansu s nacionalnim vezom "Harkivšina", velikim panoom posvećenim gradu Harkovu, pobratimu Cetinja, te u instalaciji "Kamuflažnih mreža" za vozila hitne pomoći u Ukrajini.