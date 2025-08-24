REGIJA
Obilježavanje Dana nezavisnosti: Na Cetinju razvijena ukrajinska zastava duga 34 metra
Skup je počeo intoniranje himni Crne Gore i Ukrajine.
Brojni građani Cetinja, ali i članovi ukrajinske zajednice su organizovali svečanu šetnju sa zastavom Ukrajine. / AA
24 August 2025

Povodom Dana nezavisnosti Ukrajine, u čast 34 godine od proglašenja samostalnosti te zemlje, na Cetinju je danas u organizaciji lokalne ukrajinske zajednice u ovom gradu, ali i Ambasade Ukrajine i Prijestolnice Cetinje, organizovan događaj, na kojem je razvijena zastava Ukrajine duga 34 metra.

Brojni građani Cetinja, ali i članovi ukrajinske zajednice su organizovali svečanu šetnju sa zastavom Ukrajine, a građani su pozvani da se pridruže i iskažu solidarnost s ukrajinskim narodom.

Okupljeni građani su učestvovali u obnavljanju žuto-plave boje na pločicama pored Dvorca kralja Nikole, u interaktivnom performansu s nacionalnim vezom "Harkivšina", velikim panoom posvećenim gradu Harkovu, pobratimu Cetinja, te u instalaciji "Kamuflažnih mreža" za vozila hitne pomoći u Ukrajini.

Takođe, organizovano je i šivenje specijalne odjeće za teško ranjene Ukrajince, a organizovani su i dobrotvorni stolovi i kutije za donacije, kao i informativni štandovi o ratu u Ukrajini.

Na početku okupljanja, izvedene su himne Crne Gore i Ukrajine, a okupljeni su minutom ćutanja odali počast poginulim Ukrajincima i Cetinjanima.

