Italijanski prvoligaš Milan saopćio je u petak da je Massimiliano Allegri imenovan za novog trenera kluba, javlja Anadolu.

Rossoneri su poželjeli dobrodošlicu i uputili najbolje želje Allegriju u zvaničnom saopćenju, ali nisu otkrili detalje o trajanju ugovora.

Iskusni 57-godišnjak prethodno je vodio Milan od 2010. do 2014. godine, a dva puta je bio trener velikog rivala Juventusa, od 2014. do 2019. i ponovo od 2021. do 2024. godine.

Allegri iza sebe ima šest titula prvaka Italije, pet s Juventusom i jednu s Milanom.