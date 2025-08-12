“Turkiye i Gruzija nastavit će raditi ‘rame uz rame’ na jačanju regionalne saradnje, mira i razvoja”, izjavio je u utorak predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim gruzijskim kolegom Mikheilom Kavelashvilijem.

Erdogan je naglasio strateški značaj željezničke pruge Baku–Tbilisi–Kars, nazvavši je “kičmom Srednjeg koridora” i istaknuvši njenu važnost s obzirom na početak rada punim kapacitetom.