Erdogan: Turkiye i Gruzija nastavljaju raditi rame uz rame za regionalnu saradnju i mir
Predsjednik Gruzije boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Turkiye.
Predsjednik Gruzije boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Turkiye. / AA
“Turkiye i Gruzija nastavit će raditi ‘rame uz rame’ na jačanju regionalne saradnje, mira i razvoja”, izjavio je u utorak predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim gruzijskim kolegom Mikheilom Kavelashvilijem.

Erdogan je naglasio strateški značaj željezničke pruge Baku–Tbilisi–Kars, nazvavši je “kičmom Srednjeg koridora” i istaknuvši njenu važnost s obzirom na početak rada punim kapacitetom.

Dodao je da je obim bilateralne trgovine u posljednjim godinama premašio tri milijarde dolara, te poručio: “Postepeno idemo ka našem novom cilju od pet milijardi dolara.”

Predsjednik Gruzije boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Turkiye. Erdogan je Kavelashvilija dočekao uz zvaničnu ceremoniju u glavnom gradu Ankari, a tokom dana planirana je i zvanična svečana večera u njegovu čast.

