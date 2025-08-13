13 August 2025
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u srijedu je kritikovao ulogu Izraela u nedavnim sukobima u Suwaydi u Siriji, ističući zabrinutost Turkiye zbog vanjskog miješanja u sirijske poslove.
"Kao jedan od glavnih aktera iza ove mračne slike (događaja u Suwaydi) pokazao se Izrael", rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asaadom Hassanom al-Shaibanijem u Ankari.
Također je naglasio viziju Turkiye za Siriju nakon sukoba.
"Nova Sirija treba biti Sirija u kojoj su svi narodi, vjere i kulture očuvani i mogu živjeti zajedno. Kao Turkiye, svoje prijedloge dajemo u tom smjeru", rekao je Fidan.