13 August 2025
U Kodžaeliju, na sjeverozapadu Turkiye, semafori su u znaku protesta protiv izraelskih napada na Palestinu.
U saopštenju Gradske uprave Kodžaeli navodi se da su znakovi "Slobodna Gaza" i "Stop Izrael" postavljeni na nekim semaforima u okrugu Izmit.
U saopštenju je objašnjeno da su znakovi postavljeni kako bi se skrenula pažnja na humanitarnu situaciju u Gazi i podigla svijest javnosti.
Naljepnice zalijepljene na semafore osigurale su da se riječi "Stop Izrael" pojavljuju kada su svjetla crvena, a "Slobodna Gaza" kada su svjetla zelena.
Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 61.700 ljudi.