TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Semafori u turskom gradu Kodžaeli u znaku protesta protiv Izraela
"Stop Izrael" je poruka na crvenom, a "Slobodna Gaza" na zelenom svjetlu semafora u turskom gradu.
U saopštenju je objašnjeno da su znakovi postavljeni kako bi se skrenula pažnja na humanitarnu situaciju u Gazi. / AA
13 August 2025

U Kodžaeliju, na sjeverozapadu Turkiye, semafori su u znaku protesta protiv izraelskih napada na Palestinu.

U saopštenju Gradske uprave Kodžaeli navodi se da su znakovi "Slobodna Gaza" i "Stop Izrael" postavljeni na nekim semaforima u okrugu Izmit.

Preporučeno

U saopštenju je objašnjeno da su znakovi postavljeni kako bi se skrenula pažnja na humanitarnu situaciju u Gazi i podigla svijest javnosti.

Naljepnice zalijepljene na semafore osigurale su da se riječi "Stop Izrael" pojavljuju kada su svjetla crvena, a "Slobodna Gaza" kada su svjetla zelena.

Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 61.700 ljudi.

