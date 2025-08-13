U saopštenju je objašnjeno da su znakovi postavljeni kako bi se skrenula pažnja na humanitarnu situaciju u Gazi i podigla svijest javnosti.

Naljepnice zalijepljene na semafore osigurale su da se riječi "Stop Izrael" pojavljuju kada su svjetla crvena, a "Slobodna Gaza" kada su svjetla zelena.

Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 61.700 ljudi.