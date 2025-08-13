Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u srijedu je upozorio YPG da odmah prestane predstavljati prijetnju Turkiye i regiji.

"Moj poziv YPG-u je da se odmah uklone kao prijetnja Turkiye i regiji, zajedno s teroristima koje su okupili iz cijelog svijeta", rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asaadom Hassanom al-Shaibanijem u Ankari.

Naglašavajući da Ankara neće tolerisati nastavak njihovih aktivnosti, dodao je: "U ovom trenutku počinjemo primjećivati razvoj događaja koje više ne možemo tolerisati. Vidimo da pripadnici te organizacije nisu napustili Siriju, ne bi trebali misliti da to ne primjećujemo."

"U okruženju u kojem se sigurnosni zahtjevi Turkiye u Siriji ne ispunjavaju, nemamo nikakvu mogućnost da ovdje budemo mirni", upozorio je Fidan.

Također je kritikovao ulogu Izraela u nedavnim sukobima u sirijskoj provinciji Suweida. "Jedan od glavnih aktera iza ove mračne slike (događaja u Suweidi) pokazao se kao Izrael", rekao je Fidan.