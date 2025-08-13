Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u srijedu je upozorio YPG da odmah prestane predstavljati prijetnju Turkiye i regiji.
"Moj poziv YPG-u je da se odmah uklone kao prijetnja Turkiye i regiji, zajedno s teroristima koje su okupili iz cijelog svijeta", rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asaadom Hassanom al-Shaibanijem u Ankari.
Naglašavajući da Ankara neće tolerisati nastavak njihovih aktivnosti, dodao je: "U ovom trenutku počinjemo primjećivati razvoj događaja koje više ne možemo tolerisati. Vidimo da pripadnici te organizacije nisu napustili Siriju, ne bi trebali misliti da to ne primjećujemo."
"U okruženju u kojem se sigurnosni zahtjevi Turkiye u Siriji ne ispunjavaju, nemamo nikakvu mogućnost da ovdje budemo mirni", upozorio je Fidan.
Također je kritikovao ulogu Izraela u nedavnim sukobima u sirijskoj provinciji Suweida. "Jedan od glavnih aktera iza ove mračne slike (događaja u Suweidi) pokazao se kao Izrael", rekao je Fidan.
Predstavio je i širu viziju Turkiye za Siriju, ističući: "Nova Sirija treba biti zemlja u kojoj su sačuvani svi narodi, vjere i kulture, i gdje mogu živjeti zajedno. Kao Turkiye, naše preporuke idu u tom smjeru."
Nakon pada Assadovog režima u decembru prošle godine, Izrael je više puta napao vojne objekte, vozila i skladišta municije u Siriji. Nedavno je intervenisao u Suweidi pod izgovorom "zaštite manjine Druza" koja je bila u sukobu s beduinskim plemenima, a također je izveo napad na Damask.
U Suweidi od 19. jula na snazi je primirje, nakon sedmicu dana oružanih sukoba između grupa Druza i beduinskih plemena te izraelskih vojnih napada.
Prelazna sirijska administracija, formirana nakon svrgavanja Bashara al-Assada krajem 2024. godine, radi na obnovi stabilnosti nakon gotovo 25 godina autoritarne vladavine.
Sirijsko predsjedništvo je 10. marta saopćilo da je potpisan sporazum o integraciji Sirijskih demokratskih snaga (SDF) u državne institucije, potvrđujući teritorijalno jedinstvo zemlje i odbacujući svaki pokušaj podjele. SDF-om dominira teroristička grupa YPG, sirijski ogranak terorističke PKK.