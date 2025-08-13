Područje Crne Gore nalazi se pod uticajem jakog toplotnog talasa, a temperatura vazduha u glavnog gradu Podgorici prelazi 40 stepeni Celzijusa. Usljed visokih temperatura, ali i gustog dima zbog okolnih požara, ulice Podgorice skoro su prazne, a oni koji se zateknu na ulici, osvježenje traže na gradskim česmama.

U Podgorici je danas u 13 časova izmjerena temperatura od 39 stepeni Celzijusa, što Podgoricu danas svrstava među najtoplije gradove Evrope. Prognoza meteorologa je da će najviša dnevna temperatura danas preći 40 stepeni Celzijusa.

Ekipa Anadolu zabilježila je i nekoliko kupača na obali Morače, koji su spas od vrućina potražili kupajući se u rijeci.

Trg nezavisnosti, koji je inače frekventan u ovo doba godine, danas je prazan. Takođe, Hercegovačka ulica danas je usljed velikih vrućina bila prazna, a u baštama podgoričkih lokala može se vidjeti tek po koji gost.

Institut za javno zdravlje (IJZ) izdao je upozorenje, u kome se ukazuje da treba izbjegavati boravak na suncu i izlazak od 10 do 17 sati.

Savjetuju su da boravišne prostorije treba provjetravati tokom noći, a danju zatvoriti prozore i spustiti zaštitne roletne.