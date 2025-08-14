Više od 411.000 Sirijaca dobrovoljno se vratilo u svoju domovinu iz Turkiye od decembra 2024. godine, pokazuju zvanični podaci, dok promijenjene okolnosti u Siriji podstiču sigurniji povratak.
Predsjedništvo za upravljanje migracijama Turkiye saopćilo je u četvrtak da se povratak provodi na siguran, dobrovoljan i dostojanstven način, pri čemu svaki korak, od registracije do prevoza, pažljivo koordiniraju nadležne službe.
Od 2016. godine, ukupan broj Sirijaca koji su se dobrovoljno vratili iz Turkiye dosegao je 1.151.652, dok trenutno u zemlji boravi 2.543.711 Sirijaca pod privremenom zaštitom.
Snimci iz Koordinacionog centra za dobrovoljni povratak u migrantskom uredu u istanbulskoj četvrti Arnavutkoy prikazuju Sirijce kako završavaju potrebne procedure prije ukrcavanja u autobuse za svoju domovinu. Turski zvaničnici za migracije naglasili su da su svi logistički i administrativni koraci pažljivo vođeni radi olakšavanja povratka.
Povratak se dešava nakon značajnih političkih promjena u Siriji. Bashar al-Assad, koji je zemljom vladao gotovo 25 godina, pobjegao je u Rusiju u decembru 2024, čime je okončana vladavina Baath partije koja je bila na vlasti od 1963. godine.
U januaru 2025. formirana je nova prelazna administracija na čelu s predsjednikom Ahmedom al-Sharaom, što je probudilo nadu u stabilnost i obnovu ratom razorene zemlje.