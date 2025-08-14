Više od 411.000 Sirijaca dobrovoljno se vratilo u svoju domovinu iz Turkiye od decembra 2024. godine, pokazuju zvanični podaci, dok promijenjene okolnosti u Siriji podstiču sigurniji povratak.

Predsjedništvo za upravljanje migracijama Turkiye saopćilo je u četvrtak da se povratak provodi na siguran, dobrovoljan i dostojanstven način, pri čemu svaki korak, od registracije do prevoza, pažljivo koordiniraju nadležne službe.

Od 2016. godine, ukupan broj Sirijaca koji su se dobrovoljno vratili iz Turkiye dosegao je 1.151.652, dok trenutno u zemlji boravi 2.543.711 Sirijaca pod privremenom zaštitom.