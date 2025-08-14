Tokom telefonskog poziva, razgovarano je o najnovijem razvoju događaja u vezi s ratom između Ukrajine i Rusije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.
U razgovoru, predsjednik Turkiye Erdogan je istakao da je postignut napredak u pregovorima u Istanbulu pokrenutim radi postizanja trajnog primirja između Ukrajine i Rusije, naglašavajući da smatraju važnim da ovaj proces omogući i pozitivan razvoj humanitarnih pitanja.
Tokom poziva, generalni sekretar NATO-a Rutte podijelio je ocjene u vezi s najnovijom situacijom u Ukrajini uoči samita o Aljasci koji će se održati između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Predsjednik Erdogan je također izjavio da Turkiye pažljivo prati razgovore koji će se održati na Aljasci, navedeno je u saopštenju Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turkiye.