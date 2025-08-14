TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Turski predsjednik Erdogan i generalni sekretar NATO-a razgovarali su telefonom na Rutteov zahtjev
Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan, održao je telefonski razgovor s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom na zahtjev generalnog sekretara, izvjestila je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Republike Turkiye.
Turski predsjednik Erdogan i generalni sekretar NATO-a razgovarali su telefonom na Rutteov zahtjev
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sastali su se u utorak u Ankari. / AA
14 August 2025

Tokom telefonskog poziva, razgovarano je o najnovijem razvoju događaja u vezi s ratom između Ukrajine i Rusije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.

U razgovoru, predsjednik Turkiye Erdogan je istakao da je postignut napredak u pregovorima u Istanbulu pokrenutim radi postizanja trajnog primirja između Ukrajine i Rusije, naglašavajući da smatraju važnim da ovaj proces omogući i pozitivan razvoj humanitarnih pitanja.

Preporučeno

Tokom poziva, generalni sekretar NATO-a Rutte podijelio je ocjene u vezi s najnovijom situacijom u Ukrajini uoči samita o Aljasci koji će se održati između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Predsjednik Erdogan je također izjavio da Turkiye pažljivo prati razgovore koji će se održati na Aljasci, navedeno je u saopštenju Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turkiye.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us