Devetero opozicionih načelnika pristupilo Erdoganovoj vladajućoj stranci na godišnjicu AK Partije
Turski predsjednik je kazao da će svi koji doprinesu procesu „Turkiye bez terorizma“ upisati svoja imena u historiju.
Erdogan je pohvalio postignuća stranke od njenog osnivanja 14. augusta 2001. godine. / AA
14 August 2025

Devetero načelnika općina iz redova opozicije u Turkiye, uključujući i gradonačelnicu metropole Aydin, pridružilo se u četvrtak vladajućoj Stranci pravde i razvoja (AK Parti) predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana tokom proslave 24. godišnjice od osnivanja stranke.

Govoreći u Kongresnom centru sjedišta AK Partije u Ankari, Erdogan je pohvalio postignuća stranke od njenog osnivanja 14. augusta 2001. godine, te istakao doprinos procesu ‘’Turkiye bez terorizma“, nazvavši ga historijskom prekretnicom.

“Svi koji doprinesu ovom blagoslovljenom procesu, koji predstavlja prekretnicu na putu Turkiye ka budućnosti, upisat će svoja imena u historiju,” rekao je.

Nakon obraćenja, Erdogan je uručio stranačke značke za devetero novih članova, prije svih gradonačelnici Aydina Ozlem Cerciooglu, potom načelniku općine Soke Mustafi Iberyi Arikanu, načelniku općine Sultanhisar Osmanu Yildirimkayi, načelniku općine Yenipazar Maliku Ercanu, inače bivšim članovima glavne opozicione Republikanske narodne partije (CHP).

Značke su uručene i načelniku općine Sehitkamil u Gaziantepu Umutu Yilmazu i načelnici općine Altinova u Yalovi Yasemin Fazlaca, koji su takođe napustili CHP, ali i načelniku općine Yesiltepe u Aksarayu Ismailu Akpinaru, bivšem članu stranke IYI, te nezavisnim načelnicima Mustafi Kodalu iz Yalvaca i Muammeru Yaniku iz Bozkurta.

Cerciooglu, koja je od 2009. godine vodila Aydin kao članica CHP-a, rekla je da je napustila stranku zbog neslaganja s njenim rukovodstvom i obećala da će služiti svom gradu ‘’pod okriljem predsjednika Erdogana“, najavivši pokretanje kampanje urbane obnove u provinciji sklonoj zemljotresima.

Erdogan je također iznio prioritete AK Partije u okviru ‘’Reformskog programa Stoljeća Turkiye“, obećavši jačanje demokratije, proširenje sloboda i izgradnju pojasa mira, sigurnosti i stabilnosti unutar i izvan granica Turkiye.

Na ceremoniji, kojoj je prisustvovala i prva dama Emine Erdogan, prikazan je dokumentarni film o 24-godišnjoj historiji AK Partije, uz poruke političkih saveznika, uključujući lidera Stranke nacionalnog pokreta (MHP) Devleta Bahcelija.


