Blizu 400 predstavnika filmske industrije, uključujući glumce dobitnike Oscara i Zlatne palme, potpisalo je otvoreno pismo u kojem pozivaju na kraj stalnim zločinima u Gazi, pozivajući međunarodnu filmsku zajednicu uoči Festivala u Cannesu da prekine šutnju o patnji i smrti.

“Zahtjev potpisnika je jasan, pozivaju svoje kolege i svijet da ustanu i odbiju prihvatiti smrt, uništenje i devastaciju koja se odvija pred našim očima u Gazi te da odbace propagandu koja omogućava dehumanizaciju Palestinaca i mnogih drugih“, navodi se u pismu.

Pismo dolazi neposredno prije Filmskog festivala u Cannesu, koji također počinje danas, a ističe ubistvo palestinske fotoreporterke Fatme Hassone od strane izraelskih snaga.

Hassona je ubijena dan nakon što je objavljeno da je dokumentarac o njezinom životu “Put Your Soul on Your Hand and Walk“ odabran za prikazivanje u dijelu festivala koji je posvećen nezavisnim filmovima.

Među potpisnicima pisma su poznati glumci, poput Javiera Bardema, Marka Ruffala, Susan Sarandon, Vigga Mortensena, Richarda Gerea i Cynthije Nixon te režiser Pedro Almodovar.

Pismo je dobilo podršku i od laureata Cannesa i međunarodno priznatih filmaša i glumaca, uključujući Justine Triet, Adele Exarchopoulos, Mikea Leigha, Akija Kaurismakija, Lukasa Dhonta, Xaviera Dolana, Costa-Gavrasa, Jonathana Glazera, Rubena Ostlunda, Isabel Coixet, Davida Cronenberga, Julie Christie i Fernanda Meirellesa.

Potpisnici su osudili ono što su opisali kao dehumanizaciju Palestinaca i zahtijevaju kraj onoga što su nazvali genocidom u Gazi.

Izraelska vojska nastavila je napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 2.780 ljudi i ranila blizu 7.700 drugih, prekršivši sporazum o primirju i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.