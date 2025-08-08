Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan planira u subotu posjetiti Egipat radi niza diplomatskih susreta, tokom kojih će se razgovarati o izraelskoj ratnoj kampanji u Gazi, regionalnim pitanjima i bilateralnoj saradnji, saopćili su diplomatski izvori.

Prema informacijama iz Turskog Ministarstva vanjskih poslova, očekuje se da će Fidana primiti egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi.

Na dnevnom redu biće razgovori o bilateralnim odnosima, kao i ključnim regionalnim dešavanjima.

Razgovori će obuhvatiti konkretne korake za daljnje jačanje multidimenzionalne saradnje između Turkiye i Egipta.

Poseban fokus biće na aktuelnim pregovorima o prekidu vatre između Hamasa i Izraela, koje posreduju Egipat, Katar i SAD.

Centralna tema sastanaka biće napori za okončanje genocida u Gazi i osiguranje nesmetanog protoka humanitarne pomoći u regiju.