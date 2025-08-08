Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan planira u subotu posjetiti Egipat radi niza diplomatskih susreta, tokom kojih će se razgovarati o izraelskoj ratnoj kampanji u Gazi, regionalnim pitanjima i bilateralnoj saradnji, saopćili su diplomatski izvori.
Prema informacijama iz Turskog Ministarstva vanjskih poslova, očekuje se da će Fidana primiti egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi.
Na dnevnom redu biće razgovori o bilateralnim odnosima, kao i ključnim regionalnim dešavanjima.
Razgovori će obuhvatiti konkretne korake za daljnje jačanje multidimenzionalne saradnje između Turkiye i Egipta.
Poseban fokus biće na aktuelnim pregovorima o prekidu vatre između Hamasa i Izraela, koje posreduju Egipat, Katar i SAD.
Centralna tema sastanaka biće napori za okončanje genocida u Gazi i osiguranje nesmetanog protoka humanitarne pomoći u regiju.
Fidan će naglasiti da su nedavni izraelski pokušaji aneksije Gaze i urušavanja rješenja s dvije države najveća prepreka regionalnom miru i stabilnosti.
Također će biti razmatrani rezultati Međunarodne konferencije o Palestini održane u New Yorku od 28. do 30. jula, na kojoj je učestvovala i Turkiye.
Fidan i njegov egipatski kolega Badr Abdelatty razgovaraće i o regionalnim izazovima i mogućnostima za zajednički doprinos stabilnosti u sjevernoj i istočnoj Africi, kao i u regiji Sahela, s posebnim fokusom na Libiju, Sudan i Somaliju.
Fidan se posljednji put sastao s Abdelattyjem tokom 51. sjednice Savjeta ministara vanjskih poslova Organizacije islamske saradnje (OIC), održane u Istanbulu 20. i 21. juna.
Njegova posljednja posjeta Kairu bila je 23. marta, kada je prisustvovao sastanku Kontakt grupe OIC-Arapska liga za Gazu.
Ministar Abdelatty je 4. februara također posjetio Turkiye.