Najmanje 18 Palestinaca je ubijeno, a desetine ranjeno u novim izraelskim napadima širom ratom razorenog Pojasa Gaze u utorak rano ujutro, izvijestila je palestinska službena novinska agencija Wafa.

U Khan Younisu, dva Palestinca, uključujući djevojčicu, ubijena su kada su izraelske snage napale šator u kojem su bile smještene raseljene porodice u blizini Univerzitetskog koledža.

Još četiri Palestinaca su ubijena, a nekoliko je ranjeno nakon izraelskog bombardiranja šatora za raseljene u Al-Mawasiju, zapadno od Khan Younisa.

U Deir al-Balahu u centralnoj Gazi, bolnica Al-Aksa izvijestila je o prijemu pet tijela i više povrijeđenih osoba nakon napada na šator za raseljene u području Al-Bassa.

Još pet osoba je ubijeno kada su izraelske snage ciljale civile u blizini lokacije Kissufim jugoistočno od Deir al-Balaha, kasnije je saopćila bolnica.