RAT PROTIV GAZE
U najnovijem izraelskom bombardovanju ubijeno 18 Palestinaca u Gazi
Gaza se suočava s glađu, dok je u izraelskom ratu ubijeno više od 62.000 ljudi od oktobra 2023.
Još pet osoba je ubijeno kada su izraelske snage ciljale civile u blizini lokacije Kissufim jugoistočno od Deir al-Balaha. / AA
13 sati prošlost

Najmanje 18 Palestinaca je ubijeno, a desetine ranjeno u novim izraelskim napadima širom ratom razorenog Pojasa Gaze u utorak rano ujutro, izvijestila je palestinska službena novinska agencija Wafa.

U Khan Younisu, dva Palestinca, uključujući djevojčicu, ubijena su kada su izraelske snage napale šator u kojem su bile smještene raseljene porodice u blizini Univerzitetskog koledža.

Još četiri Palestinaca su ubijena, a nekoliko je ranjeno nakon izraelskog bombardiranja šatora za raseljene u Al-Mawasiju, zapadno od Khan Younisa.

U Deir al-Balahu u centralnoj Gazi, bolnica Al-Aksa izvijestila je o prijemu pet tijela i više povrijeđenih osoba nakon napada na šator za raseljene u području Al-Bassa.

Još pet osoba je ubijeno kada su izraelske snage ciljale civile u blizini lokacije Kissufim jugoistočno od Deir al-Balaha, kasnije je saopćila bolnica.

U gradu Gazi, dva tijela i 53 ranjenika dovezena su u Medicinski kompleks Shifa nakon što je izraelsko granatiranje pogodilo mase koje su čekale pomoć u području Zikima sjeverozapadno od Beit Lahije, u sjevernom dijelu enklave.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

