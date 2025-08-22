Turski izaslanik pri UN-u Ahmet Yildiz izjavio je u četvrtak da izraelske politike potpiruju nestabilnost u Siriji i prijete regionalnoj sigurnosti, pozivajući međunarodnu zajednicu da ukine preostale sankcije i podrži suverenitet zemlje.

"Sirija i dalje ostaje visoko na međunarodnoj agendi. Novi period zahtijeva kontinuirane napore da se osiguraju mir i stabilnost na temelju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva zemlje", rekao je Yildiz na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a.

Kazao je da je "osnaživanje sirijske administracije ključno za postizanje ovog cilja", dodavši: "Ne smijemo dopustiti da se naš fokus udalji od suštinskog zadatka obnove stabilnosti i sigurnosti u zemlji."

Pozivajući na "ukidanje preostalih sankcija kako bi sirijska administracija mogla djelovati i služiti svojim građanima", Yildiz je naglasio da su "centralizirana administracija i jedinstvena nacionalna vojska nezamjenjivi" za mir.

"Najnoviji događaji u Suvejdi još jednom pokazuju destruktivnu i destabilizirajuću prirodu izraelskih politika u regionu", rekao je, upozorivši da se "destabilizirajuće akcije koje prijete jedinstvu, stabilnosti i dobrobiti sirijskog naroda ne bi smjele tolerisati".

"Napori koji potkopavaju suverenitet Sirije ili podstiču fragmentaciju nose ozbiljne rizike od šire regionalne destabilizacije", dodao je.

Nasilje u Suvejdi izbilo je sredinom jula između beduinskih plemena i Druza. Vladine snage su intervenirale da obuzdaju sukobe, dok je Izrael intervenisao i bombardovao Damask pod izgovorom zaštite druske manjine. Kasnije je objavljeno da je postignuto primirje uz posredovanje SAD-a.