19 sati prošlost

Turski izaslanik pri UN-u Ahmet Yildiz izjavio je u četvrtak da izraelske politike potpiruju nestabilnost u Siriji i prijete regionalnoj sigurnosti, pozivajući međunarodnu zajednicu da ukine preostale sankcije i podrži suverenitet zemlje.

"Sirija i dalje ostaje visoko na međunarodnoj agendi. Novi period zahtijeva kontinuirane napore da se osiguraju mir i stabilnost na temelju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva zemlje", rekao je Yildiz na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a.

Kazao je da je "osnaživanje sirijske administracije ključno za postizanje ovog cilja", dodavši: "Ne smijemo dopustiti da se naš fokus udalji od suštinskog zadatka obnove stabilnosti i sigurnosti u zemlji."

Pozivajući na "ukidanje preostalih sankcija kako bi sirijska administracija mogla djelovati i služiti svojim građanima", Yildiz je naglasio da su "centralizirana administracija i jedinstvena nacionalna vojska nezamjenjivi" za mir.

"Najnoviji događaji u Suvejdi još jednom pokazuju destruktivnu i destabilizirajuću prirodu izraelskih politika u regionu", rekao je, upozorivši da se "destabilizirajuće akcije koje prijete jedinstvu, stabilnosti i dobrobiti sirijskog naroda ne bi smjele tolerisati".

"Napori koji potkopavaju suverenitet Sirije ili podstiču fragmentaciju nose ozbiljne rizike od šire regionalne destabilizacije", dodao je.

Nasilje u Suvejdi izbilo je sredinom jula između beduinskih plemena i Druza. Vladine snage su intervenirale da obuzdaju sukobe, dok je Izrael intervenisao i bombardovao Damask pod izgovorom zaštite druske manjine. Kasnije je objavljeno da je postignuto primirje uz posredovanje SAD-a.

Yildiz je ukazao i na sporazum od 10. marta između sirijske vlade i terorističke organizacije SDF, napomenuvši: "Još uvijek nismo vidjeli vjerodostojne korake SDF-a koji bi smanjili tenzije ili doprinijeli stvaranju ambijenta sigurnosti i povjerenja."

"Na SDF se mora izvršiti dodatni pritisak jer nastoji produžiti neizvjesnost i iskoristiti potencijalne krize za vlastitu korist", istakao je.

Sirijsko predsjedništvo je 10. marta objavilo potpisivanje sporazuma o integraciji SDF-a u državne institucije, potvrđujući teritorijalno jedinstvo zemlje i odbacujući bilo kakve pokušaje podjele.

SDF-om dominira teroristička grupa YPG, sirijski ogranak terorističkog PKK-a.

Yildiz je kazao da "predstojeći period zahtijeva angažman sa sirijskom vladom i bližu međunarodnu saradnju," ponovivši da će "Turkiye ostati potpuno posvećena ovoj viziji".

Sirijska vlada intenzivira sigurnosne napore od prošlogodišnjeg svrgavanja Bashara al-Assada nakon 24 godine na vlasti.

Assad, vođa Sirije skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju u decembru, čime je okončana vladavina Baath partije koja je trajala od 1963. U januaru je formirana nova prelazna administracija na čelu s predsjednikom Ahmadom Al-Sharaaom.

