21 August 2025
Zvanične međunarodne rezerve Turske centralne banke dostigle su novi rekordni nivo od 176,51 milijardi dolara zaključno sa 15. augustom, prema zvaničnim podacima objavljenim u četvrtak.
Rezerve su porasle za 1,2 posto, ili 2,14 milijardi dolara, u odnosu na 174,36 milijardi dolara prethodne sedmice, saopštila je Centralna banka.
Devizne rezerve u konvertibilnim stranim valutama porasle su za 4,1 posto na 83,2 milijarde dolara u poređenju sa prethodnom sedmicom.
Rezerve zlata Banke, uključujući depozite u zlatu i, ako je primjenjivo, zamjene zlata, pale su za 1,4 posto na 85,6 milijardi dolara u istom periodu.
Ukupne rezervne pozicije MMF-a i specijalnih prava porasle su za 0,2 posto i dostigle 7,7 milijardi dolara zaključno sa 15. augustom.