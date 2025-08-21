Rezerve zlata Banke, uključujući depozite u zlatu i, ako je primjenjivo, zamjene zlata, pale su za 1,4 posto na 85,6 milijardi dolara u istom periodu.

Ukupne rezervne pozicije MMF-a i specijalnih prava porasle su za 0,2 posto i dostigle 7,7 milijardi dolara zaključno sa 15. augustom.