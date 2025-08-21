TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Međunarodne rezerve Turkiye dostigle su rekordnih 176,51 milijardi dolara
Zaključno sa 15. augustom, međunarodne rezerve su porasle za 1,2 posto u odnosu na prethodnu sedmicu, a devizne rezerve za 4,1 posto.
Međunarodne rezerve Turkiye dostigle su rekordnih 176,51 milijardi dolara
Devizne rezerve u konvertibilnim stranim valutama porasle su za 4,1 posto na 83,2 milijarde dolara u poređenju sa prethodnom sedmicom. / AA
21 August 2025

Zvanične međunarodne rezerve Turske centralne banke dostigle su novi rekordni nivo od 176,51 milijardi dolara zaključno sa 15. augustom, prema zvaničnim podacima objavljenim u četvrtak.

Rezerve su porasle za 1,2 posto, ili 2,14 milijardi dolara, u odnosu na 174,36 milijardi dolara prethodne sedmice, saopštila je Centralna banka.

Devizne rezerve u konvertibilnim stranim valutama porasle su za 4,1 posto na 83,2 milijarde dolara u poređenju sa prethodnom sedmicom.

Preporučeno

Rezerve zlata Banke, uključujući depozite u zlatu i, ako je primjenjivo, zamjene zlata, pale su za 1,4 posto na 85,6 milijardi dolara u istom periodu.

Ukupne rezervne pozicije MMF-a i specijalnih prava porasle su za 0,2 posto i dostigle 7,7 milijardi dolara zaključno sa 15. augustom.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us