TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Kurtulmus: Nema pregovora s terorističkim grupama u procesu oslobađanja Turkiy od terorizma
"Nisu poduzeti niti će biti poduzeti koraci koji bi oskrnavili sjećanje na naše šehide", rekao je Numan Kurtulmus.
Kurtulmus: Nema pregovora s terorističkim grupama u procesu oslobađanja Turkiy od terorizma
Kurtulmus je rekao: "Nisu poduzeti niti će biti poduzeti koraci koji bi oskrnavili sjećanje na naše šehide." / AA
21 August 2025

Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus izjavio je u četvrtak da tokom procesa oslobađanja Turkiye od terorizma nije bilo, niti će biti pregovora s terorističkim organizacijama.

Govoreći na ceremoniji dodjele medalja u parlamentu, Kurtulmus je rekao: "Nisu poduzeti niti će biti poduzeti koraci koji bi oskrnavili sjećanje na naše šehide."

Dodao je da inicijativa oslobađanja Turkiye od terorizma ima za cilj okončanje terorizma, koji je obilježio polovinu stogodišnje historije republike, te postizanje pune jedinstvenosti, solidarnosti i bratstva u zemlji.

Preporučeno

"Turkiye se više neće suočavati s pošasti terorizma. Potpuno smo posvećeni ovom cilju", naglasio je.

Ove izjave uslijedile su nekoliko mjeseci nakon što je PKK, koji su Turkiye, SAD i Evropska unija proglasili terorističkom organizacijom, u maju objavio svoje raspuštanje tokom kongresa. Ova odluka došla je nakon što je kolovođa grupe Abdullah Ocalan u februaru iz zatvora pozvao na okončanje decenijama dugih napada.

U okviru nove inicijative, turski parlament osnovao je Odbor za nacionalnu solidarnost, bratstvo i demokratiju radi razmatranja političkih i pravnih aspekata postterorističkog perioda.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us