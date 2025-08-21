Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus izjavio je u četvrtak da tokom procesa oslobađanja Turkiye od terorizma nije bilo, niti će biti pregovora s terorističkim organizacijama.

Govoreći na ceremoniji dodjele medalja u parlamentu, Kurtulmus je rekao: "Nisu poduzeti niti će biti poduzeti koraci koji bi oskrnavili sjećanje na naše šehide."

Dodao je da inicijativa oslobađanja Turkiye od terorizma ima za cilj okončanje terorizma, koji je obilježio polovinu stogodišnje historije republike, te postizanje pune jedinstvenosti, solidarnosti i bratstva u zemlji.