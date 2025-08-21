Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus izjavio je u četvrtak da tokom procesa oslobađanja Turkiye od terorizma nije bilo, niti će biti pregovora s terorističkim organizacijama.
Govoreći na ceremoniji dodjele medalja u parlamentu, Kurtulmus je rekao: "Nisu poduzeti niti će biti poduzeti koraci koji bi oskrnavili sjećanje na naše šehide."
Dodao je da inicijativa oslobađanja Turkiye od terorizma ima za cilj okončanje terorizma, koji je obilježio polovinu stogodišnje historije republike, te postizanje pune jedinstvenosti, solidarnosti i bratstva u zemlji.
"Turkiye se više neće suočavati s pošasti terorizma. Potpuno smo posvećeni ovom cilju", naglasio je.
Ove izjave uslijedile su nekoliko mjeseci nakon što je PKK, koji su Turkiye, SAD i Evropska unija proglasili terorističkom organizacijom, u maju objavio svoje raspuštanje tokom kongresa. Ova odluka došla je nakon što je kolovođa grupe Abdullah Ocalan u februaru iz zatvora pozvao na okončanje decenijama dugih napada.
U okviru nove inicijative, turski parlament osnovao je Odbor za nacionalnu solidarnost, bratstvo i demokratiju radi razmatranja političkih i pravnih aspekata postterorističkog perioda.