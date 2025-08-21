Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je razgovarao sa svojim francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine i najnovijim događajima u Gazi.

“U telefonskom razgovoru na zahtjev francuske strane, dvojica lidera su razgovarala o bilateralnim odnosima između Turkiye i Francuske, mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, najnovijim događajima u Gazi, kao i nizu regionalnih i globalnih pitanja“, saopćila je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turkiye u saopštenju na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Erdogan je rekao Macronu da Turkiye nastavlja svoje napore da okonča rat između Rusije i Ukrajine pravednim mirom i napomenuo da Ankara pomno prati razgovore koji se odvijaju na Aljasci i u Washingtonu.

Također je naglasio da je Turkiye spremna da ugosti sve inicijative usmjerene na mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije.