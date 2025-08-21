Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je razgovarao sa svojim francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine i najnovijim događajima u Gazi.
“U telefonskom razgovoru na zahtjev francuske strane, dvojica lidera su razgovarala o bilateralnim odnosima između Turkiye i Francuske, mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, najnovijim događajima u Gazi, kao i nizu regionalnih i globalnih pitanja“, saopćila je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turkiye u saopštenju na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.
Erdogan je rekao Macronu da Turkiye nastavlja svoje napore da okonča rat između Rusije i Ukrajine pravednim mirom i napomenuo da Ankara pomno prati razgovore koji se odvijaju na Aljasci i u Washingtonu.
Također je naglasio da je Turkiye spremna da ugosti sve inicijative usmjerene na mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije.
U vezi s Gazom, Erdogan je naglasio da Turkiye radi na osiguravanju prekida vatre.
Ističući da je Gaza suočena s velikom humanitarnom tragedijom, Erdogan je kazao da se mora obuzdati sve veća nepromišljenost Izraela u provođenju plana okupacije.
Dvojica lidera su se složila da detaljnije razgovaraju o ovim pitanjima na marginama Generalne skupštine UN-a koja će se održati u septembru u New Yorku.
“Erdogan je također istakao važnost koju Turkiye pridaje razvoju saradnje s Francuskom i rekao da će Turkiye nastaviti poduzimati korake za unapređenje veza u različitim oblastima, posebno u odbrambenoj industriji“, dodaje se u saopćenju.