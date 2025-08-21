POLITIKA
2 minuta čitanja
Turski predsjednik razgovarao sa francuskim kolegom o Gazi i mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine
Erdogan je telefonom rekao Macronu da je Turkiye spremna da ugosti sve vrste napora ka mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije.
Turski predsjednik razgovarao sa francuskim kolegom o Gazi i mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine
Također je naglasio da je Turkiye spremna da ugosti sve inicijative usmjerene na mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije. / AP
21 August 2025

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je razgovarao sa svojim francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine i najnovijim događajima u Gazi.

“U telefonskom razgovoru na zahtjev francuske strane, dvojica lidera su razgovarala o bilateralnim odnosima između Turkiye i Francuske, mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, najnovijim događajima u Gazi, kao i nizu regionalnih i globalnih pitanja“, saopćila je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turkiye u saopštenju na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Erdogan je rekao Macronu da Turkiye nastavlja svoje napore da okonča rat između Rusije i Ukrajine pravednim mirom i napomenuo da Ankara pomno prati razgovore koji se odvijaju na Aljasci i u Washingtonu.

Također je naglasio da je Turkiye spremna da ugosti sve inicijative usmjerene na mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije.

Preporučeno

U vezi s Gazom, Erdogan je naglasio da Turkiye radi na osiguravanju prekida vatre.

Ističući da je Gaza suočena s velikom humanitarnom tragedijom, Erdogan je kazao da se mora obuzdati sve veća nepromišljenost Izraela u provođenju plana okupacije.

Dvojica lidera su se složila da detaljnije razgovaraju o ovim pitanjima na marginama Generalne skupštine UN-a koja će se održati u septembru u New Yorku.

“Erdogan je također istakao važnost koju Turkiye pridaje razvoju saradnje s Francuskom i rekao da će Turkiye nastaviti poduzimati korake za unapređenje veza u različitim oblastima, posebno u odbrambenoj industriji“, dodaje se u saopćenju.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us